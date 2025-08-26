Blizzard готовит для игроков Overwatch 2 масштабное обновление системы прогрессии. Вместо привычного счётчика уровней, который мало что говорил о реальных достижениях, в 18 сезоне появится так называемая Progression 2.0. Разработчики обещают, что теперь прогресс станет не только заметнее, но и ощутимее: изменения затронут и визуальную часть, и саму систему получения наград.

Новый облик прогрессии

Визуальная сторона игры станет куда богаче. Теперь портреты игроков будут окружены рамками, которые меняются каждые двадцать уровней. Максимальный «феншуй» — это 60-й уровень, где рамка приобретает максимально сложный и выделяющийся вид. В дополнение к этому у каждого героя появятся уникальные значки — пять ступеней для каждого персонажа. Они будут отображаться прямо в меню выбора героя, чтобы сразу показать, насколько много вы играли тем или иным персонажем.





Blizzard добавила и ещё одну деталь: карточки героев. Теперь на экране выбора ваша команда сможет видеть, какими персонажами вы играете чаще всего. Это должно помочь при формировании состава — особенно в соревновательном режиме, где согласованность играет ключевую роль. Впрочем, разработчики предусмотрели и защиту от «слишком любопытных» соперников: в матчах рейтинга враги увидят ваши рамки только через 10–15 секунд после старта, а карточка героя откроется лишь тогда, когда вы или оппонент сделаете первый фраг.

Награды станут заметнее

Одним из самых частых упрёков к Overwatch 2 была невнятная система наград. Игроки признавались, что просто не замечают, когда получают новый предмет, а потом забывают искать его в меню коллекций. Теперь этому пришёл конец: появится отдельный раздел прогрессии, где можно будет видеть текущие достижения для каждого героя, а также сразу экипировать разблокированные косметические предметы.





Blizzard также решила вернуть немного старой школы — за прогрессию будут выдаваться бесплатные лутбоксы. Причём не простые, а с гарантированными Epic и даже Legendary предметами. Для новичков подготовили ускоренную прокачку первых двадцати уровней: на старте они будут открывать новые предметы быстрее и чаще. Ветераны же получат «ретроспективные награды» — как только они войдут в игру с началом сезона, система автоматически засчитает уже достигнутые уровни и выдаст всё положенное.

Когда ждать изменения

18 сезон Overwatch 2 стартует уже 26 августа. Вместе с новой прогрессией в игру добавят поддержку клавиатуры и мыши для консолей, а также нового героя поддержки Wuyang, использующего способности, связанные с водой.





Blizzard явно делает ставку на то, чтобы вернуть игрокам ощущение ценности от каждого уровня. Если раньше прогрессия казалась абстрактной и бесполезной, то теперь рамки, бейджи, карточки и новые награды должны сделать каждый шаг заметным — как для вас, так и для вашей команды.