Blizzard готовит для игроков Overwatch 2 масштабное обновление системы прогрессии. Вместо привычного счётчика уровней, который мало что говорил о реальных достижениях, в 18 сезоне появится так называемая Progression 2.0. Разработчики обещают, что теперь прогресс станет не только заметнее, но и ощутимее: изменения затронут и визуальную часть, и саму систему получения наград.

Содержание
1. Новый облик прогрессии
2. Награды станут заметнее
3. Когда ждать изменения

Новый облик прогрессии

Визуальная сторона игры станет куда богаче. Теперь портреты игроков будут окружены рамками, которые меняются каждые двадцать уровней. Максимальный «феншуй» — это 60-й уровень, где рамка приобретает максимально сложный и выделяющийся вид. В дополнение к этому у каждого героя появятся уникальные значки — пять ступеней для каждого персонажа. Они будут отображаться прямо в меню выбора героя, чтобы сразу показать, насколько много вы играли тем или иным персонажем.


Blizzard добавила и ещё одну деталь: карточки героев. Теперь на экране выбора ваша команда сможет видеть, какими персонажами вы играете чаще всего. Это должно помочь при формировании состава — особенно в соревновательном режиме, где согласованность играет ключевую роль. Впрочем, разработчики предусмотрели и защиту от «слишком любопытных» соперников: в матчах рейтинга враги увидят ваши рамки только через 10–15 секунд после старта, а карточка героя откроется лишь тогда, когда вы или оппонент сделаете первый фраг.

herobadges

Награды станут заметнее

Одним из самых частых упрёков к Overwatch 2 была невнятная система наград. Игроки признавались, что просто не замечают, когда получают новый предмет, а потом забывают искать его в меню коллекций. Теперь этому пришёл конец: появится отдельный раздел прогрессии, где можно будет видеть текущие достижения для каждого героя, а также сразу экипировать разблокированные косметические предметы.


Blizzard также решила вернуть немного старой школы — за прогрессию будут выдаваться бесплатные лутбоксы. Причём не простые, а с гарантированными Epic и даже Legendary предметами. Для новичков подготовили ускоренную прокачку первых двадцати уровней: на старте они будут открывать новые предметы быстрее и чаще. Ветераны же получат «ретроспективные награды» — как только они войдут в игру с началом сезона, система автоматически засчитает уже достигнутые уровни и выдаст всё положенное.

Когда ждать изменения

18 сезон Overwatch 2 стартует уже 26 августа. Вместе с новой прогрессией в игру добавят поддержку клавиатуры и мыши для консолей, а также нового героя поддержки Wuyang, использующего способности, связанные с водой.


Blizzard явно делает ставку на то, чтобы вернуть игрокам ощущение ценности от каждого уровня. Если раньше прогрессия казалась абстрактной и бесполезной, то теперь рамки, бейджи, карточки и новые награды должны сделать каждый шаг заметным — как для вас, так и для вашей команды.

