Blizzard представила долгожданного 44‑го героя Overwatch 2 — Вуянга (Wuyang) — и показала его впервые в деле.

Когда можно опробовать Вуянга?

С 14 по 18 августа пройдет ограниченный пробный период, в течение которого каждый сможет поиграть за нового героя. Полноценный релиз Вуянга состоится впоследствии, когда стартует 18‑й сезон, запланированный на 26 августа 2025 года.





Особенности стиля игры

Огромная гибкость ролей : Вуянг — герой поддержки с водной тематикой, сочетающий лечение, мобильность и контроль — настоящий гибридный саппорт.

: Вуянг — герой поддержки с водной тематикой, сочетающий лечение, мобильность и контроль — настоящий гибридный саппорт. Уникальный набор способностей : Xuanwu Staff — запускает водные сферы; удержание кнопки даёт контроль над траекторией и усиливает взрыв. Restorative Stream — пассивная трава исцеления; удержание усиливает его за счёт ресурса. Guardian Wave (E) — поток воды, усиливающий лечение союзников и отталкивающий врагов. Tidal Blast (ультимейт) — создает водный щит, который через короткое время взрывается, исцеляя хозяина и сбивая противников. Rushing Torrent (Shift) — использует воду для увеличения скорости и высоты прыжка. Пассивная способность — ускоренное начало восстановления здоровья.

: Перки (в режимах Quick Play и Competitive): Minor perks: Overflow — при активации Rushing Torrent получает +10 патронов и +33 % ресурса для лечения; Balance — урон водной сферой повышает пассивное исцеление Restorative Stream на 40 % на 2 секунды. Major perks: Ebb and Flow — Guardian Wave возвращается назад (но наносит 50 % меньше урона); Falling Rain — управление тремя водными сферами одновременно с уменьшенным эффектом.

История и мотивация героя

Wuyang Ye (叶无漾), студент Водного колледжа университета Wuxing в Чэнду, стремится выйти из тени своей семьи, специализирующейся на огненном направлении. Его личный путь — преодоление чувства вины за якобы «неудачу» — вдохновлен авторским опытом дизайнера Joshi Zhang, который также искал своё место, будучи по происхождению канадцем в Уитвк.

Что ещё ожидается в сезоне 18?