Blizzard объявила, что прекращает выпуск нового контента для своей бесплатной мобильной стратегии Warcraft Rumble. Вместо этого разработчики сосредоточатся на регулярных внутриигровых событиях и исправлении ошибок. Решение было принято на фоне масштабной реструктуризации Microsoft, в ходе которой работу потеряют до 9 000 сотрудников по всему миру.

В официальном заявлении Blizzard не указаны конкретные причины сворачивания проекта, однако ясно, что Warcraft Rumble не оправдал ожиданий. В компании отметили, что игра «не смогла обрести стабильную позицию», по сравнению с поставленными целями. За последние несколько лет Blizzard пыталась оживить проект различными способами, некоторые из которых даже демонстрировали прогресс, но в конечном итоге этого оказалось недостаточно для долгосрочной устойчивости.

Warcraft Rumble была анонсирована в 2019 году под названием Warcraft Arclight Rumble. Как и Hearthstone, игра стала очередной попыткой перенести известную франшизу Blizzard на мобильные устройства. Геймплей напоминал более гибкую версию Clash Royale — миниатюрные армии сражаются в PvP или одиночных испытаниях, а ключевым элементом стратегии является выбор времени и места размещения персонажей.

По информации Aftermath, сворачивание разработки Warcraft Rumble напрямую связано с увольнениями в Microsoft. Часть сотрудников, занимавшихся созданием нового контента для игры, будет переведена на другие проекты Blizzard, но некоторые потеряют работу. Во внутреннем письме, которое получила редакция Aftermath, президент Blizzard Джоанна Фэрис подтвердила увольнения. В публичном же заявлении Blizzard лишь отметила, что сосредоточена на «поддержке своей команды», не вдаваясь в детали.



