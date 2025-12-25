Онлайн-шутер Arc Raiders временно недоступен: игроки на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК столкнулись с ошибками входа, очередями и зависаниями на экране загрузки.

Вечером накануне пользователи Arc Raiders начали массово сообщать о проблемах с подключением к серверам игры. Сбой затронул все платформы — консоли текущего поколения и ПК. Ошибки возникают уже на этапе авторизации, а в ряде случаев игроки попадают в бесконечные очереди или застревают на загрузочных экранах.

По данным сервисов мониторинга сбоев, первые сообщения о неполадках появились примерно в 20:00 по восточному времени США. Пик обращений был зафиксирован менее чем через час, когда количество жалоб достигло десятков тысяч. Несмотря на то что общее число сообщений о проблемах позже начало снижаться, серверы Arc Raiders на момент публикации остаются недоступными.

Что происходит с Arc Raiders

Пользователи обсуждают ситуацию на игровых форумах и в тематических сообществах, отмечая одинаковый характер проблем: невозможность войти в аккаунт, нестабильное соединение и полную недоступность матчей. При этом сбой не связан с локальными настройками устройств или качеством интернет-соединения — проблема носит серверный характер.

Разработчики Arc Raiders пока не объявили точные причины произошедшего. Ожидается, что команда студии знает о проблеме и уже работает над восстановлением работы серверов, однако официальных сроков возвращения игры в онлайн пока не озвучено.





Возможные причины и предыдущие инциденты

Это не первый подобный случай за последнее время. В конце ноября Arc Raiders уже сталкивалась с масштабным отключением серверов. Текущий сбой может быть связан с увеличенной нагрузкой на инфраструктуру из-за праздничного периода, когда в игре одновременно находится больше пользователей, чем обычно.

Пока серверы остаются недоступными, игрокам рекомендуют воздержаться от попыток повторного входа и не менять системные или сетевые настройки. Проблема находится на стороне серверов, и её решение зависит исключительно от разработчиков.