После многих лет ожидания мы наконец узнали дату выхода ремейка Gothic 1 Remake. Анонс сопровождался новым трейлером, в котором показаны переработанная боевая система, улучшенные анимации и кинематографичные сюжетные сцены.

Поклонники ждали официальных новостей о релизе ещё с 2019 года, и теперь ожидание подошло к концу. 12 февраля компания THQ Nordic представила трейлер и подтвердила, что Gothic 1 Remake выйдет 5 июня 2026 года. Игра одновременно появится на ПК (через Steam и GOG), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 на данный момент не планируется.

Почти трёхминутный ролик демонстрирует обновлённый игровой процесс, новые боевые анимации, кинематографические сцены и разнообразных противников. Сюжет при этом остаётся верен оригиналу: в королевстве Миртана заключённых отправляют работать в рудники под магическим барьером, однако заклинание выходит из-под контроля, и изолированная колония погружается в хаос. Ремейк создаётся с нуля и призван сохранить атмосферу и дух оригинальной игры, одновременно осовременив её техническую часть. Разработчики обещают доработанную боевую систему, более умных NPC, детализированные квесты и расширенные возможности передвижения.

Реакция сообщества оказалась исключительно положительной. В комментариях под трейлером преобладают ностальгия, воодушевление и эмоциональные отклики, а многие фанаты называют происходящее «возвращением домой». После закрытия студии Piranha Bytes, создавшей оригинальную Gothic, работа над ремейком от Alkimia Interactive воспринимается как надежда на возрождение культовой RPG-серии. Предзаказы на Gothic 1 Remake уже открыты, в том числе на Amazon, по цене около 60 долларов для разных платформ.