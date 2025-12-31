Последние годы мы живём в мире, где почти на всё влияет искусственный интеллект. И в 2025 году это влияние стало наиболее заметным. Если 2023-й был годом «Вау, оно говорит!», а 2024-й — годом «Давайте засунем это в каждую микроволновку», то 2025-й стал годом «похмелья». Мы внезапно обнаружили, что для работы всего этого ИИ не хватает памяти и электричества. Мы упёрлись не в идеи, а в материю. В кремний, медь, литий, бетон и мегаватты.

Одновременно с этим мир пережил странный когнитивный диссонанс. С одной стороны — агентский ИИ, который обещает снять с человека половину рутинной жизни. С другой — всё более жёсткие цифровые границы, запреты, суверенитеты и новые формы контроля. Свобода автоматизации столкнулась с реальностью инфраструктуры и регуляторов.

2025-й оказался годом, когда технологический прогресс внезапно перестал быть историей про «как стало умнее» и превратился в историю про «как стало теснее». Теснее в дата-центрах, теснее в цепочках поставок, теснее в энергосетях и буквально теснее внутри смартфонов. Мы привыкли, что софт всегда найдёт обходной путь, а железо как-нибудь догонит. В 2025-м железо не догнало — оно предъявило счёт.

Кризис памяти: HBM съела рынок, а мы заплатили за это в магазине

Самая странная мысль 2025 года: дефицит случился не там, где мы привыкли его ждать. Не видеокарты. Не процессоры. Память. Высокоскоростная HBM стала «кровью» индустрии ИИ: именно она определяет, сколько данных ускоритель сможет переварить без удушья. ИИ-ускорители начали потреблять HBM в промышленных объёмах, и это изменило экономику: производителям памяти стало рационально отдавать лучшие мощности и самые приоритетные линии туда, где спрос гарантирован и маржа выше. То, что раньше шло на массовую DDR и потребительские конфигурации, стало оттягиваться в серверный сегмент, где всё продаётся контрактами, и нервы у рынка крепче.

На бытовом уровне это ощущалось как возвращение в эпоху «железо — роскошь». Цены на популярные модули прыгали, поставки становились нервными, а производители ноутбуков начали заново нормализовать базовые конфигурации, которые выглядят как издевательство в эпоху локальных моделей и ИИ-функций в ОС. Отдельный абсурд: рынок начал снова вспоминать DDR4 не как «прошлое», а как «хоть что-то доступное», и даже крупные игроки корректировали планы по сворачиванию старых линий, но в первую очередь под корпоративных клиентов — то есть массовому покупателю легче не становилось.





Главный смысл этого пункта не в том, что «память подорожала». Смысл в том, что ИИ впервые на твоих глазах перераспределил производственные приоритеты всей электроники. Это не каприз рынка ПК, это побочный эффект гонки дата-центров. В 2025-м ты купил не просто комплект памяти — ты купил кусочек глобального дефицита.

Агентский ИИ: промпты умерли, пришли «операторы»

2024-й был годом, когда люди учились «правильно просить». 2025-й стал годом, когда просить стало неинтересно, потому что можно поручать. Важнейший сдвиг — ИИ получил способность действовать в интерфейсе: видеть экран, кликать, печатать, прокручивать, выполнять шаги в браузере. Это не просто «новая фича», это смена модели взаимодействия. ИИ перестаёт быть генератором советов и становится исполнителем задач.

Отсюда родилась новая реальность: «одна команда — много действий». Ты формулируешь задачу на человеческом языке, а дальше агент сам открывает сайты, сравнивает варианты, оформляет, бронирует, заполняет формы. Удобство здесь почти опасное: ты начинаешь воспринимать интернет как систему, где не ты ходишь по вкладкам, а за тебя ходит «оператор».

Именно поэтому в 2025-м резко выросли вопросы доверия и безопасности. Если раньше основной риск был «он соврал в тексте», то теперь риск стал «он сделал не то действие от твоего имени». Это породило новую гонку: кто лучше контролирует агента, кто лучше показывает его шаги, кто даёт права дозированно, кто умеет ставить «ограждения» на уровне аккаунтов и платежей. Параллельно началась эрозия привычного мира приложений. Не потому что приложения исчезли, а потому что они перестали быть единственным способом что-то сделать. Там, где раньше нужен был отдельный интерфейс для заказа/записи/оплаты, теперь достаточно агента, который умеет пройти по сайту или дернуть API. Пост-App Era в 2025-м стала не лозунгом, а рабочей гипотезой рынка.

Поиск, который тебя не «находит»: AI Overviews и конец кликов как валюты

Если агентский ИИ отнимает часть действий у приложений, то ИИ-поиск отнимает часть аудитории у сайтов. Это второй фундаментальный удар по старому интернету, и в 2025-м он стал массовым. ИИ-ответы в поиске превратились из эксперимента в решение по умолчанию. Пользователь получает «готовую выжимку» прямо в выдаче и всё реже кликает на первоисточник. При этом поиск начал встраивать монетизацию внутрь этих ИИ-блоков: реклама переезжает из классических ссылок в новый формат ответов. В результате для бизнеса и медиа меняется сама механика видимости: быть на первой странице стало менее важно, чем быть внутри ответа — и, желательно, рядом с рекламным слоем.

Это породило конфликт года: издатели и создатели контента чувствуют, что их тексты превращают в сырьё для пересказа, а экономическая отдача падает. Реакция закономерная: больше пейволлов, больше закрытых рассылок, больше «садиков» и клубов, больше ограничений для ботов. Открытый веб начинает фрагментироваться: «хорошее» уходит туда, где его нельзя так просто пересказать без последствий.

Парадоксально, но 2025-й стал годом, когда интернет снова начал напоминать библиотеку с ключами от отделов. Доступ есть, но не для всех и не бесплатно. А если ты медиа, то главная SEO-дилемма теперь звучит жёстко: как одновременно быть видимым в поиске и не кормить систему, которая уменьшает твою аудиторию.

Суверенный занавес: мессенджеры под давлением

Глобальная история года — автоматизация и агенты. Локальная (особенно российская, но не только) — контроль и перенастройка коммуникаций. В 2025-м важным маркером стали ограничения функциональности в крупных мессенджерах: не «выключили всё», но начали давить точечно и последовательно — и прежде всего по звонкам. Для борьбы с мошенничеством и преступлениями. Мобильную связь в регионах отключают по тем же причинам.

На фоне такого давления усиливается продвижение «альтернатив», которые проще регулировать и встраивать в национальные экосистемы. Это не просто конкуренция приложений. Это конкуренция моделей: нейтральный глобальный сервис против «правильной» платформы, встроенной в местные правила. Конечно же, мы про мессенджер, который ловит в лифте и на парковке.

Параллельно расширяются и возможности Макса как «единого окна», иногда заменяя даже Госуслуги. Это ещё одна точка, где 2025-й меняет привычки: диалог с государством становится интерфейсом, а интерфейс — персонализированным ассистентом. И чем больше услуг проходит через этот интерфейс, тем больше он превращается в цифровой паспорт.

Атомный Big Tech: дата-центрам нужны мегаватты

ИИ в 2025 году окончательно перестал выглядеть «магией». Он стал выглядеть как инфраструктура. А инфраструктура требует электричества. Много электричества. С гарантией. Именно поэтому один из самых символичных сюжетов года — длинные энергоконтракты Big Tech и разворот к атомной генерации как к источнику стабильной мощности. Когда компании подписывают соглашения на десятилетия вперёд, они фактически говорят: «мы планируем этот ИИ-мир всерьёз, и он будет жить долго».

Смысл не в том, что «атом вернулся в моду». Смысл в том, что гонка ИИ стала гонкой за базовые ресурсы: энергия, охлаждение, земля, подключения к сетям, разрешения, строительство. И в этом мире выигрывают не только те, у кого лучшие модели, но и те, кто умеет быстрее строить и договариваться.

2025-й научил рынок простой вещи: любой разговор про «ИИ повсюду» автоматически становится разговором про электростанции и подстанции. И это один из самых взрослых поворотов технологической индустрии за последние годы.

Космос: вторая тяжёлая ракета меняет рынок сильнее, чем сто пресс-релизов

2025-й оказался важным для космоса именно потому, что там стало меньше одиночества. Успешный выход тяжёлой ракеты Blue Origin на орбиту — это не просто «достижение компании». Это появление альтернативы, которое меняет переговорную силу заказчиков и структуру рынка запусков.

Когда в отрасли появляется второй взрослый игрок, стоимость и условия перестают быть диктатом одной компании. Запуски становятся не героической историей, а логистикой: расписания, надёжность, страховки, производственные циклы. Космос всё больше превращается в обычный рынок инфраструктуры, где побеждают те, кто умеет делать серийно и предсказуемо. И это важный признак 2025 года: технологические прорывы всё чаще оцениваются по ритму и масштабируемости, а не по единичному «вау».

Ультратонкие смартфоны: iPhone Air и Galaxy S25 Edge показали предел «красоты»

Один из самых громких потребительских сюжетов года — гонка ультратонкости. Apple и Samsung в 2025-м сделали ставку на то, что пользователи устали от тяжёлых «кирпичей» и захотят телефон, который ощущается как аксессуар. Проблема в том, что 2025-й — это эпоха ИИ-функций, 120 Гц, постоянно активных фоновых процессов, тяжёлой камеры и вечной связи. В такой реальности тонкость — это не фича, а компромиссный нож, который режет по двум местам сразу: батарея и тепло.

В обзорах и тестах года это вскрывалось снова и снова: где-то автономность оказывалась неприлично зависимой от сценария, где-то проявлялись ограничения термостабильности, где-то просто возникал вопрос «зачем мне это за такие деньги». Для части аудитории тонкие модели стали красивым предметом, но не надёжным инструментом на каждый день. И это главный вывод 2025-го: тонкость перестала быть самостоятельной ценностью. В 2014-м «тонкий» значил «технологичный». В 2025-м «тонкий» значит «какой ценой». На фоне кризиса энергии, дефицита памяти и общей усталости от постоянной зарядки пользователи проголосовали за практичность.

Биткоин по $120 000: скучная зрелость вместо анархии

Главный парадокс криптовалюты в 2025 году звучит так: чем выше цена, тем меньше романтики. Биткоин снова обновлял рекорды и попадал в заголовки, но ощущался уже не как «оружие против системы», а как актив внутри системы.

Сюжет года — институционализация. Биткоин всё сильнее связан с ожиданиями регуляторных решений, настроениями на традиционных рынках, политической повесткой и корпоративными стратегиями. Это превращает его в инструмент, который можно держать в портфеле рядом с золотом и акциями, а не в символ контркультуры.

Если говорить честно, в 2025-м Биткоин стал взрослее. А взрослость — это скука. Но именно скука означает, что актив стал системным, и игнорировать его теперь невозможно.

Эпилог: выбор редакции

Смартфоны 2025 года

iPhone 17 Pro Max. Про него говорят «эволюция, не революция», но именно в 2025-м это стало комплиментом. Год показал, что пользователь устал от рискованных экспериментов и ценит предсказуемое превосходство: автономность, камера, устойчивость производительности, качество экосистемы и ощущение «взял и просто работает». На фоне провала ультратонких моделей iPhone 17 Pro Max воспринимается как противоположная философия: лучше чуть меньше эффектности, но больше надёжности.

OnePlus 15. Он выиграл год тем, что решал самую бытовую боль современного смартфона — тревожность о батарее. Большая ёмкость, действительно сильная автономность и быстрая зарядка превратили его в телефон, который снимает психологический фон: не нужно постоянно думать о процентах. В 2025-м, где энергии не хватает даже дата-центрам, смартфон с «энергетической наглостью» выглядит неожиданно логичным королём.

Сервис 2025 года

Агентские ИИ-платформы как класс. Не один бренд, а сама модель «поручил — получил результат». 2025-й показал, что главный продукт ближайших лет — это не очередное приложение, а слой делегирования поверх всех приложений сразу.

Игра 2025 года

Clair Obscur: Expedition 33. В год, когда индустрия часто выглядела как комбинат ремейков и бесконечных сиквелов, этот проект стал аргументом, что авторский стиль и сильная постановка могут побеждать «размер бюджета». Он был заметен не только в медиа, но и в индустриальных голосованиях и премиальных итогах года.

Гаджет 2025 года

Nintendo Switch 2. Это устройство идеально попало в нерв времени: людям нужен не максимализм характеристик, а радость использования. Гибридный формат, режимы игры, поддержка современных стандартов картинки — всё это делает Switch 2 вещью, которая объясняет технологии простым языком: «включил и кайфуешь».

Провал 2025 года

Гонка ультратонкости. Урок 2025-го жестокий и полезный: если устройство стало красивее, но жить с ним стало хуже — это не прогресс, а дизайн-авантюра.

Прогноз в сторону 2026-го

Если 2025-й был годом «затыка», то 2026-й выглядит как год попыток его разжать: новые мощности, новые схемы поставок, новые правила рынка, новые стандарты контроля для агентов и новая борьба за то, кто будет владеть вниманием — сайты, поиск или ИИ-ответы.