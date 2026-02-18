Спустя год после релиза на Xbox Series X/S и ПК игра Avowed получила масштабное обновление версии 2.0, добавляющее ряд функций, о которых давно просили игроки.

Главным нововведением стал режим New Game Plus, позволяющий перепроходить игру и экспериментировать с различными сюжетными выборами без необходимости начинать с нуля и создавать нового персонажа.

По данным студии Obsidian Entertainment, при запуске New Game Plus игроки сохраняют все разблокированные способности, за исключением »божественных» умений, которые открываются по ходу сюжета. Также переносятся все потраченные очки характеристик, уникальное оружие и броня, сброшенные до первого уровня, а также экипированные обычные предметы и ряд других элементов прогресса.

Чтобы сохранить высокий уровень сложности, в режиме New Game Plus характеристики врагов повышаются, а сами противники могут получать дополнительные элементальные или физические модификаторы.

Поскольку Avowed изначально не разрабатывалась с расчётом на New Game Plus, игрокам, уже прошедшим сюжет, рекомендуется загрузить сохранение с позднего этапа игры и заново завершить её. Это необходимо для создания специального финального сохранения, которое затем можно использовать для запуска нового режима.





Помимо этого, обновление добавляет три новые игровые расы, дополняющие людей и эльфов: дворфов, орланов и аумуауа. Также появились настраиваемые модификаторы сложности, новый тип оружия — боевой посох, фоторежим и ряд улучшений качества жизни.

Полный список изменений доступен на официальном форуме Obsidian.