Компании Lionsgate и Saber Interactive объявили о разработке новой AAA-игры по франшизе Джон Уик. Проект пока не получил официального названия, но уже известно, что в нём главного героя вновь воплотит Киану Ривз — актёр подарит персонажу не только внешность, но и голос. Игра создаётся для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, будет одиночной, с видом от третьего лица и ориентированной на взрослую аудиторию. Дата выхода на данный момент не раскрывается.

По словам разработчиков, новый экшен объединит фирменный, насыщенный адреналином стиль «ган-фу», знакомый по фильмам о Джоне Уике, с опытом Saber Interactive в создании зрелищных и напряжённых игровых проектов. В производстве игры участвуют режиссёр франшизы Чад Стахелски и сам Киану Ривз, который полностью возвращается к образу своего персонажа.

Сюжет будет оригинальным и, как отметил директор игры Хесус Иглесиас, затронет важный период жизни Джона Уика. В истории появятся как знакомые по фильмам персонажи, так и совершенно новые герои, созданные специально для игры. Геймплей обещает жёсткую и динамичную боевую систему в стиле ган-фу, эффектную операторскую работу, напряжённые сцены с погонями, кинематографичное повествование и разнообразные, атмосферные локации.

Saber Interactive известна как разработчик Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также работает над проектами Jurassic Park: Survival и John Carpenter’s Toxic Commando. Новая игра станет первым крупным проектом по вселенной Джона Уика после выхода John Wick Hex, который увидел свет в 2019 году, но недавно был снят с цифровых продаж.