Xiaomi официально представила в Китае свой новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra. Вместе со стандартной версией компания также показала особое издание Leica Edition, которое отличается уникальным дизайном и дополнительными возможностями для любителей мобильной фотографии.

Xiaomi 17 Ultra оснащён 6,9-дюймовым плоским OLED LTPO-дисплеем M10 с разрешением 2608 × 1200 пикселей и плотностью 420 ppi, что почти соответствует уровню 2K. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 3500 нит. Для защиты используется стекло Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Также заявлены DC-димминг, ШИМ-регулировка яркости на частоте 1920 Гц и тройная сертификация TÜV Rheinland для снижения нагрузки на глаза.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с двумя сверхмощными ядрами Oryon с частотой до 4,6 ГГц, шестью производительными ядрами на 3,62 ГГц и графикой Adreno 840 с кэшем 18 МБ. Для эффективного охлаждения Xiaomi использовала двойную кольцевую систему жидкостного охлаждения, которая улучшает теплоотвод от процессора и камеры примерно на 50%.

Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 3.0. Одной из ключевых особенностей системы стала глубокая интеграция с экосистемами других устройств. Смартфон способен отображать и управлять устройствами Apple, включая iPhone, iPad и Mac, а также поддерживает двустороннее зеркалирование между устройствами Xiaomi и iPhone.

Основной акцент в Xiaomi 17 Ultra сделан на камерах. Главный модуль получил 1-дюймовый сенсор Light Fusion 1050L на 50 Мп, разработанный совместно с Leica. Он обеспечивает нативный динамический диапазон до 14 EV и использует технологию LOFIC для улучшенной съёмки в ночных и контрастных сценах. Телефотокамера представлена 200-мегапиксельным объективом Leica с непрерывным оптическим зумом в диапазоне 75-100 мм и цифровым увеличением до 400 мм. Система поддерживает макросъёмку с расстояния 30 см. Ультраширокоугольная камера на 50 Мп имеет угол обзора 115 градусов и поддерживает макросъёмку с 5 см. Фронтальная камера также на 50 Мп и умеет записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6800 мАч — самый крупный в линейке Ultra от Xiaomi. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная на 50 Вт, а также обратная проводная и беспроводная зарядка. Смартфон совместим с универсальным протоколом PPS.

Xiaomi 17 Ultra весит 223,4 грамма при толщине корпуса 8,29 мм, что делает его самым тонким Ultra-смартфоном бренда. Он оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, стереодинамиками с Dolby Atmos, портом USB-C 3.2 Gen 2, модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и поддержкой спутниковой связи. Защита корпуса соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69.

Отдельного внимания заслуживает версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, созданная для поклонников классической фототехники. Она получила фирменную красную точку Leica на корпусе, двухцветное оформление в стиле камер серии Leica M и металлическую рамку с насечками, напоминающими кольца объективов. В корпус встроено механическое кольцо Master Zoom Ring, с помощью которого можно управлять параметрами съёмки, такими как фокусное расстояние, баланс белого и экспозиция.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Программно Leica Edition предлагает эксклюзивный режим Leica Moment с цветопередачей в стиле Leica M9, чёрно-белыми симуляциями плёнки M3 и MONOPAN 50, а также классическое соотношение сторон 3:2. Дополнительно смартфон оснащён отдельным чипом шифрования и поддерживает двойную спутниковую связь BeiDou и TianTong. Поставляется эта версия в специальном подарочном наборе с аксессуарами в стиле Leica.

Цены в Китае на стандартный Xiaomi 17 Ultra начинаются от 6999 юаней за версию 12 ГБ + 512 ГБ. Модификация 16 ГБ + 512 ГБ стоит 7499 юаней, а вариант с 1 ТБ памяти — 8499 юаней. Leica Edition оценена в 7999 юаней за версию 16 ГБ + 512 ГБ и 8999 юаней за конфигурацию с 1 ТБ памяти. Предзаказы уже открыты, а старт открытых продаж в Китае намечен на 27 декабря 2025 года.