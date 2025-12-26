Xiaomi официально представила новые флагманские беспроводные наушники Buds 6. Модель относится к категории полу-вкладышей и поступила в продажу по цене 99 долларов. Наушники доступны в четырёх цветах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold и Moon Shadow Black.

Xiaomi Buds 6 выполнены в полу-вкладышном форм-факторе с упором на комфорт и малый вес. Каждый наушник весит примерно 4,4 грамма. Компания использовала биомиметичную изогнутую форму для более удобной посадки при длительном ношении. Ножка стала на 12% уже, звуковой канал — на 11,3% тоньше, а площадь контакта с ухом увеличилась на 8,8%, что позволяет равномернее распределять давление и снижать утомляемость при длительном прослушивании.

Зарядный кейс получил компактный, округлый дизайн, удобно лежащий в руке. Версия Nebula Purple отличается специальным отражающим покрытием, подчёркивающим премиальный характер устройства.

Внутри Buds 6 используется фирменная динамическая система с тремя магнитами и диафрагмой с 24-каратным золотым напылением. Такая конструкция обеспечивает на 40% более высокую чувствительность в низких частотах и на 30% улучшенную передачу высоких частот. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составляет от 16 Гц до 40 кГц, что позволяет добиться сбалансированного звучания по всему спектру.

Настройкой звука Xiaomi занималась совместно с командой Harman Golden Ear. Пользователям доступны профили Harman AudioEFX для более чёткой передачи вокала, режим Master с более тёплым характером и усиленными басами, а также эквалайзер и ручная настройка через приложение Xiaomi Earbuds. Наушники поддерживают аудио 24 бит / 48 кГц с битрейтом до 2,1 Мбит/с и кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless. Также заявлена поддержка Snapdragon Sound и сертификация Hi-Res Audio Wireless.





Buds 6 оснащены активным шумоподавлением и системой из трёх микрофонов с ИИ-алгоритмами шумоподавления. По заявлению Xiaomi, система эффективно работает даже при ветре скоростью до 12 м/с. Пространственное аудио с встроенным отслеживанием движений головы позволяет получить эффект объёмного звучания без дополнительного оборудования.

Наушники поддерживают независимую запись звука как самими наушниками, так и через кейс, даже если он закрыт. При использовании совместимых устройств Xiaomi доступны функции расшифровки речи в реальном времени, ИИ-сводок, очного перевода и синхронного перевода. Также предусмотрена поддержка сервисов Xiaomi Find и Apple Find My для поиска устройства.

Автономность составляет до 6 часов воспроизведения без шумоподавления и до 35 часов с использованием зарядного кейса. При включённом ANC время работы сокращается до 3,5 часа и до 20 часов с кейсом. Зарядка осуществляется через USB Type-C. Наушники имеют степень защиты IP54 от пыли и брызг воды.