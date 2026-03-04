Сервис TikTok сообщил, что не будет внедрять сквозное шифрование для личных сообщений в приложении. По заявлению компании, такая технология может снизить уровень безопасности пользователей. Во время брифинга по вопросам безопасности в лондонском офисе представители TikTok пояснили, что внедрение сквозного шифрования лишило бы службы модерации и правоохранительные органы возможности читать сообщения при необходимости. Платформа, принадлежащая ByteDance, подчеркнула, что это осознанное решение, направленное на защиту пользователей, особенно несовершеннолетних.

Сквозное шифрование предполагает, что доступ к переписке имеют только отправитель и получатель сообщений. Такая технология обычно не применяется в Китае, где базируется ByteDance, однако TikTok не уточнил, повлияло ли мнение материнской компании на принятое решение. В компании добавили, что сообщения в приложении всё же защищены стандартным шифрованием, а доступ к ним могут получить только уполномоченные сотрудники в случае официального запроса от властей или жалоб пользователей на вредоносный контент.

Таким образом, TikTok в настоящее время не рассматривается как платформа для конфиденциальной переписки. При этом остаётся неясным, придерживается ли такой же позиции американское подразделение сервиса.

Ранее TikTok заключил соглашение о выделении американского бизнеса в отдельную структуру под названием TikTok USDS Joint Venture. Группа инвесторов, не связанных с Китаем, включая Oracle, приобрела 80% долю в приложении, тогда как ByteDance сохранила 19,9%. Новая структура отвечает за модерацию контента в США и будет переобучать алгоритмы TikTok на данных американских пользователей.