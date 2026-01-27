TikTok USDS сообщила, что проблемы с сервисом начались из-за отключения электричества в дата-центре партнёра и последующего каскадного сбоя систем — сервис не восстановлен полностью спустя более суток.

Сбой начался рано утром в воскресенье, через несколько дней после перехода TikTok под управление Oracle

Алгоритм ленты For You работает нестабильно, комментарии не загружаются, публикация видео невозможна

Масштаб и причины сбоя TikTok

Более суток назад начались проблемы с TikTok, и американское подразделение сервиса под новым владельцем столкнулось с серьёзными техническими неполадками всего через пару дней после того, как Oracle и партнёры взяли управление платформой. Алгоритм персональной ленты For You внезапно стал работать ненадёжно, функции вроде комментариев не загружаются или загружаются медленно, а публикация новых видео стала невозможной для многих пользователей.

Официальное объяснение TikTok USDS

Сервис TikTok в США обрушился рано утром в воскресенье, и к позднему вечеру понедельника всё ещё не восстановился полностью. После того как компания наконец объявила, что проблема началась с отключения электричества в дата-центре неназванного партнёра, TikTok USDS выпустила обновлённое заявление.

В нём говорится:

«Хотя сеть была восстановлена, отключение электричества вызвало каскадный сбой систем, который мы работаем над устранением совместно с нашим партнёром по дата-центру».

Компания перечислила некоторые ошибки, с которыми сталкиваются пользователи. Точные сроки полного устранения проблем не названы.



