TikTok закрыл сделку по продаже большей части своего американского подразделения группе инвесторов, не связанных с Китаем. Материнская компания ByteDance сохранит лишь 20% в новой структуре, передав контроль до истечения крайнего срока, установленного администрацией Трампа.

ByteDance продал 80% американского TikTok группе инвесторов перед дедлайном администрации Трампа

Oracle, Silver Lake и эмиратский фонд MGX получили по 15% в новой структуре

Совместное предприятие будет хранить данные пользователей в облаке Oracle и переобучит алгоритм на американской аудитории

Сделку завершили накануне очередного дедлайна администрации Трампа, который грозил запретом приложения в США, если ByteDance не избавится от контроля над американским активом. Китайская компания оставила за собой 20% новой структуры, остальные 80% перешли к инвесторам. Oracle, Silver Lake и MGX — эмиратский государственный инвестфонд — взяли по 15% каждый. В число других инвесторов вошла инвестиционная компания гендиректора Dell.

Долгий путь к закрытию

Условия соглашения просочились в прессу ещё в прошлом месяце, когда гендиректор TikTok Шоу Чу, по сообщениям СМИ, сообщил сотрудникам в служебной записке, что TikTok и ByteDance договорились с группой инвесторов. Это поставило точку в затянувшейся истории и месяцах медленного прогресса, пока стороны согласовывали детали. Теперь приложение гарантированно останется доступным в США после нескольких лет балансирования на грани запрета.

Как будет работать новая структура

Совместное предприятие защитит данные американских пользователей, разместив их в защищённом облачном окружении Oracle на территории США, говорится в заявлении TikTok. Алгоритм переобучат на данных американской аудитории, модерацию контента в стране возьмёт на себя новая структура. Обещают сохранить взаимодействие с международной аудиторией — пользователи продолжат видеть контент из других стран, а создатели — получать просмотры из-за рубежа. «Меры защиты, которые обеспечит совместное предприятие, распространятся также на CapCut, Lemon8 и портфель других приложений и сайтов в США», — сообщили в TikTok.

Новую структуру возглавит совет директоров из семи человек, большинство которых — американцы. В него войдут гендиректор TikTok Шоу Чу, сооснователь Silver Lake Игон Дурбан, исполнительный вице-президент Oracle Кеннет Глюк и директор по стратегии и безопасности MGX Дэвид Скотт.



