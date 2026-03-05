Смартфон Nothing Phone (4a) получил почти тот же набор камер, что и старшая модель Nothing Phone (4a) Pro. Основное отличие заключается в главном модуле: здесь используется 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN9 размером 1/1.57 дюйма с объективом f/1.88 и оптической стабилизацией, тогда как в Pro применяется сенсор Sony.

Перископическая камера с 3,5-кратным оптическим зумом и разрешением 50 МП, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 32-мегапиксельная фронтальная камера остались такими же, как в версии Pro. В предыдущем поколении различия между моделями были более заметными: например, Nothing Phone (3a) получил телеобъектив лишь с 2-кратным зумом, тогда как у Nothing Phone (3a) Pro был 3-кратный, а фронтальная камера имела более низкое разрешение. Теперь различие между моделями касается в основном только основной камеры.

Кроме того, базовая версия может записывать видео в режиме Ultra XDR только в 1080p при 30 кадрах в секунду. При этом она поддерживает запись 4K-видео с той же частотой, но без расширенного цветового режима XDR.

Производительность устройства обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Несмотря на то что он является новым поколением по сравнению с Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, прирост производительности относительно небольшой — около 7% для CPU и графики и примерно 10% улучшения энергоэффективности.

Смартфон получил накопитель стандарта UFS 3.1 объёмом до 256 ГБ, однако использует более медленную оперативную память LPDDR4X объёмом 8 или 12 ГБ. В отличие от версии Pro, здесь также отсутствует испарительная камера для охлаждения.





Дисплей в Nothing Phone (4a) отличается от панели в версии Pro, но всё равно стал заметным улучшением по сравнению с предыдущим поколением. Используется 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1224 × 2720 пикселей (ранее 1080 × 2392). Максимальная яркость увеличилась до 4500 нит против 3000 нит у предшественника. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Базовая модель получила защиту от воды и пыли по стандарту IP64. Также Nothing Phone (4a) сохранил пластиковый корпус и стал немного толще — 8,55 мм.

Обе модели — Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro — оснащены аккумулятором ёмкостью 5080 мА·ч, что немного больше по сравнению с батареями на 5000 мА·ч у предыдущих устройств. Для индийского рынка предусмотрена версия с увеличенной батареей на 5400 мА·ч. Смартфоны поддерживают проводную зарядку мощностью 50 Вт. По данным компании Nothing, аккумулятор сохранит не менее 90% своей первоначальной ёмкости после 1200 циклов зарядки, что выше стандартных заявлений многих производителей.

Базовая версия получила более простую систему Glyph Bar. Светодиоды расположены в виде полосы с шестью сегментами и отдельным красным индикатором записи. Всего используется 63 светодиода, а максимальная яркость достигает 3500 нит — примерно на 40% больше по сравнению с системой подсветки в Nothing Phone (3a).

Смартфон работает на Nothing OS 4.1, основанной на Android 16. Производитель обещает три крупных обновления системы и шесть лет обновлений безопасности.

Предзаказы на Nothing Phone (4a) стартовали 5 марта, а открытые продажи начнутся 13 марта. Стоимость устройства в Европе начинается от €350 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.