В линейке флагманских смартфонов X от vivo появилась новая модель с приставкой FE. Производитель не уточняет, означает ли это Fan Edition или Fashion Edition, однако устройство уже размещено на официальном сайте компании в России.

По сути, Vivo X300 FE является переименованной версией эксклюзивного для Китая vivo S50 Pro mini с одним отличием: новинка получила поддержку Bluetooth 6.0 вместо Bluetooth 5.4 у оригинальной модели. В остальном характеристики полностью совпадают.

Смартфон оснащён сравнительно компактным 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 (без версии Elite), который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ.

На задней панели расположен блок камер с основным модулем на 50 Мп (сенсор IMX921), телефото-камерой на 50 Мп (IMX882) с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Смартфон защищён по стандартам IP68 и IP69, работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и получит 5 лет обновлений операционной системы и 7 лет обновлений безопасности. Также устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт.





Vivo X300 FE доступен в цветах Moonlight White, Cool Purple и Graphite Black. В официальном интернет-магазине vivo в России модель пока недоступна для покупки, однако у сторонних ритейлеров версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается по цене от 60 124 рублей. Ожидается, что в ближайшее время устройство появится и на других рынках.