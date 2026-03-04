Компания Nintendo выпустит 10 марта сразу три классические игры — Mario vs. Donkey Kong, Mario’s Tennis и Mario Clash. Релиз приурочен к ежегодному празднику MAR10 Day, посвящённому Марио.

Mario vs. Donkey Kong является своеобразным продолжением игры Donkey Kong 1994 года. По сюжету Донки Конг проникает на фабрику игрушек Марио, чтобы украсть новые заводные фигурки Mini Mario. Как и предшественник на Game Boy, игра представляет собой платформер-головоломку: каждый уровень — это компактная локация, где игроку нужно продумать маршрут и помочь Марио добраться до цели.

В 2024 году игра получила ремейк для Nintendo Switch. Обозреватели отметили, что обновлённая версия бережно воссоздаёт оригинал для Game Boy Advance, однако из-за чрезмерной верности первоисточнику ей может не хватать сложности.

Mario Clash — одна из игр для Virtual Boy, которая напоминает трёхмерную версию классической Mario Bros. Марио поднимается по 99-этажной башне Clash House Tower, побеждая врагов: он прыгает на Koopa Troopa, подбирает их панцири и бросает их в противников.

Mario’s Tennis, которая в Северной Америке поставлялась в комплекте с Virtual Boy (но не в Японии), стала первой теннисной игрой Nintendo с Марио и его друзьями в роли играбельных персонажей. Игрокам доступны семь героев — Марио, Луиджи, Йоши, Тоад, принцесса Тоадстул, Koopa Troopa и Donkey Kong Jr., каждый со своими характеристиками скорости, силы и точности.





Игры для NES, SNES, Game Boy и Game Boy Color входят в стандартную подписку Nintendo Switch Online. Стоимость подписки составляет 3,99 доллара за месяц, 7,99 доллара за три месяца или 19,99 доллара за год (цены также варьируются в фунтах и евро в зависимости от региона).

Для доступа к играм Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance и Sega Mega Drive / Genesis требуется расширение Expansion Pack, которое стоит 49,99 доллара в год.

Кроме того, для библиотеки Virtual Boy необходим физический аксессуар Virtual Boy, приобретаемый отдельно в магазине My Nintendo Store. Основная версия аксессуара, выполненная в виде реплики оригинальной консоли, стоит 100 долларов, а более доступный вариант в виде прочного картонного визора предлагается за 25 долларов.