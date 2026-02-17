Gameloft выпустил специальную Switch 2 Edition своей бесплатной аркадной гонки Asphalt Legends: обновление бесплатно для всех владельцев и обещает «плавный» геймплей с улучшенной картинкой на новой гибридной консоли Nintendo.

Разрешение и частота кадров Switch 2 Edition

По данным страницы Nintendo, в телевизионном режиме игра работает в 1440p, в портативном — в 1080p; в обоих режимах обещают стабильные 60 кадров в секунду и усиленные визуальные эффекты. Это классический ход: тот же проект, но с адаптацией под более мощное железо новой консоли — и без дополнительной платы для игроков.

1440p — телевизионный режим

1080p — портативный режим

стабильные 60 кадров в секунду в обоих режимах

улучшенные визуальные эффекты

обновление бесплатно; сама игра — free-to-play

Это часть более широкой тактики Gameloft: недавно студия также анонсировала Switch 2 Edition для Disney Dreamlight Valley, а на той же платформе на этой неделе появляется Gear.Club Unlimited 3. Для издателей и разработчиков Switch 2 — шанс быстро «освежить» каталоги и подать старые проекты в более выгодном свете перед ранними покупателями консоли.

Пользователям это означает более комфортную портативную игру — 1080p в руке выглядит лучше, чем прошлые компромиссы на оригинальной Switch. Остаётся вопрос: будут ли подобные апдейты массовым трендом или ограничатся теми, кто может позволить себе быстрый порт. Gameloft, похоже, ставит на масштабируемость и аудиторию free-to-play — посмотрим, как отреагирует рынок.