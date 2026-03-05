В 2022 году Sony заявляла о стремлении покрыть весь гейминг-рынок, расширяясь на ПК и мобильные платформы. Игры вроде God of War и The Last of Us выходили далеко за пределы PlayStation 5 с целью заинтересовать новых игроков и побудить их приобрести консоль. Однако всплеска продаж на ПК не произошло, а внутри компании возникли опасения, что широта распространения размывает привлекательность бренда PlayStation. Теперь Sony постепенно сворачивает мультиплатформенные проекты в пользу эксклюзивов.

У Microsoft ситуация сложнее: компания долго настаивала на мультиплатформенности, выпуская игры сразу на Xbox, PlayStation и Switch. Даже такие проекты, как Forza, стали появляться на консолях конкурентов и возглавлять топы продаж на PlayStation. CEO Microsoft Сатья Наделла открыто говорил о желании избавиться от эксклюзивов. Тем не менее новый глава Microsoft Gaming Эша Шарма заявляет о приоритете для фанатов Xbox и намекает на возвращение внимания к традиционной роли консоли в экосистеме.

Тренд возврата к эксклюзивам прослеживается и у Nintendo, которая, в противоположность Sony и Microsoft, никогда не выпускала свои игры на чужих платформах. Эксперимент с мобильным Super Mario Run не оправдал ожиданий, после чего компания решила концентрироваться на эксклюзивах для собственных систем, выстраивая мультимедийную империю вокруг своих франшиз с фильмами и тематическими парками. Этот путь показывает, что эксклюзивы с поддержкой медиа-проектов эффективнее привлекают аудиторию без ущерба для бренда.

Современный рынок консолей всё более насыщен и дорого стоит, и без привлекательных эксклюзивных игр продать железо становится всё сложнее. Попытки превзойти конкурентов за счёт мультиплатформенной стратегии не дали ожидаемого эффекта — поддержка консоли напрямую через эксклюзивы вновь становится основным инструментом. Более того, связка эксклюзивов с сериалами и фильмами открывает новые горизонты для привлечения пользователей, минуя риск размывания ценности самой консоли.

Все эти изменения показывают, что будущее игровых консолей может вовсе не лежать в единой платформе, охватывающей все устройства. Напротив, крупные игроки возвращаются к классическим инструментам — сильным эксклюзивам с сопутствующим расширением медиа-империй. Вопрос лишь в том, сможет ли этот подход вернуть драйв продаж и остановить отток игроков на различные устройства и сервисы.



