На выставке Mobile World Congress 2026 компания HMD объявила о планах добавить современные функции смартфонов в свою линейку кнопочных телефонов. Производитель намерен расширить цифровые возможности для пользователей в регионах с ограниченным доступом к интернету. В течение 2026 года в устройствах появятся цифровой кошелёк, ИИ-ассистент и поддержка видеозвонков. Одним из первых рынков станет Индия.

Цифровой кошелёк HMD позволит безопасно получать, хранить и выводить денежные средства через локальные платёжные системы. Запуск сервиса в Индии запланирован на первую половину года, после чего он станет доступен и в других странах. Компания заявляет о защите на уровне устройства с использованием PIN-кода. Кошелёк разрабатывается совместно с финтех-компанией Kivi3 и блокчейн-компанией Polygon Labs.

HMD также планирует интегрировать искусственный интеллект в будущие кнопочные телефоны. Для этого компания сотрудничает с индийской компанией Sarvam AI. Новый ИИ-ассистент позволит выполнять базовые задачи с помощью голосовых команд, включая совершение звонков, установку будильника и включение фонарика. Кроме того, пользователям будет доступен чат с ИИ для получения ответов на простые вопросы.

Дополнительно разрабатывается ИИ-компаньон для пожилых людей. Проект создаётся совместно с компанией InTouch. Сервис будет ориентирован на поддержку и общение с пользователями старшего возраста. Пилотное тестирование планируется начать в Европе, после чего последует более широкий запуск.

Также HMD внедрит видеозвонки и расширенные возможности обмена сообщениями через новое приложение Xpress Chat. Оно позволит совершать видеозвонки с использованием фронтальной камеры, отправлять голосовые сообщения, общаться в групповых чатах и делиться фотографиями.





Таким образом, компания стремится объединить доступность кнопочных телефонов с ключевыми возможностями современных смартфонов, чтобы сократить цифровой разрыв в разных странах.