Компания Caviar из Дубая запустила коллекцию Totem — роскошные версии Samsung Galaxy S26 Ultra с индивидуальным дизайном и премиальными материалами. Четыре модели посвящены символичным животным — лошади, льву, волку и соколу — и украшены 24-каратным золотом, чёрным титаном и кованым карбоном. Цены стартуют с $10 490, что выводит их в нишу ультраэлитных смартфонов.

Дизайн и символика коллекции Totem

Главная звезда коллекции — модель Fire Horse, посвящённая Году лошади по лунному календарю. На корпусе из чёрного титана разместили рельефную 24-каратную позолоту с изображением вздыбленной лошади, окружённой красными огненными эмалевыми узорами, создающими эффект живого пламени. Эта версия стоит $11 490 и олицетворяет энергию и страсть.

Модель Lion символизирует власть и лидерство. Лев из позолоты представлен на фоне кованого карбона, а вокруг животного — красные эмалевые орнаменты в виде радиального щита, подчёркивающего его королевское величие. За эту роскошь просят $11 060.

Волк, воплощающий независимость и дисциплину, представлен рельефным изображением на корпусе из чёрного титана и кованого карбона. Остроконечные мотивы создают защитный символический щит, подчёркивая стойкость и сосредоточенность. Цена — $10 490, что делает его самой доступной моделью серии.

Модель Falcon посвящена дальновидности и новаторству. Скульптурный рельеф парящего сокола размещён на панели из карбона с золотыми включениями. Лучеобразные узоры выделяют качества стратегического и прозорливого мышления. Цена этой модели — $10 910.





Каждая версия ограничена 19 экземплярами, что добавляет коллекции эксклюзивности. Смартфоны поставляются в фирменных подарочных коробках с персональными видеоприветствиями.

На фоне этого Caviar также представила новую серию iPhone 17 Pro Valentine’s с золотом и алмазами, а также Black Edition iPhone 17 Pro Max с титаном, кожей крокодила и золотыми акцентами, акцентируя собственную нишу ультра-люкса в мире мобильных устройств.