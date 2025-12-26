Honor официально представила в Китае новую линейку производительных смартфонов Honor Win, ориентированную на киберспорт и мобильные игры. В серию вошли две модели — Honor Win и Honor Win RT. Оба устройства делают ставку на стабильную игровую производительность, длительное время работы и эффективное охлаждение. Ключевые особенности включают аккумулятор на 10 000 мА·ч Qinghai Lake, встроенный активный вентилятор, дисплей с частотой обновления 185 Гц и флагманские процессоры Snapdragon 8-й серии.

Обе модели имеют одинаковые габариты: толщина корпуса составляет около 8,3 мм. Смартфоны получили металлическую рамку и заднюю панель из стекловолокна. Спереди установлен 6,83-дюймовый плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K (2800 × 1272 пикселя). Экран поддерживает частоту обновления 185 Гц, частоту опроса сенсора 480 Гц и ШИМ-димминг до 5920 Гц для снижения нагрузки на глаза во время длительных игровых сессий. Также заявлены игровые антиукачивающие режимы и высокая пиковая яркость для использования на улице.

Honor Win

Honor Win оснащён новейшей платформой Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как Honor Win RT работает на прошлогоднем Snapdragon 8 Elite. Оба смартфона используют оперативную память LPDDR5X и накопители UFS 4.1, что обеспечивает быструю загрузку приложений и плавную работу системы.

Обе модели объединяет аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью 10 000 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт. Старшая модель Honor Win дополнительно предлагает 80-ваттную беспроводную зарядку и до 27 Вт реверсивной проводной зарядки. Для поддержания стабильной производительности предусмотрен встроенный активный вентилятор с забором воздуха с тыльной стороны корпуса.

Смартфоны работают под управлением MagicOS на базе Android 15 прямо из коробки. Honor обещает несколько крупных обновлений Android и расширенную поддержку патчей безопасности. Оба устройства оснащены 50-мегапиксельной фронтальной камерой.





Honor Win получил тройную основную камеру: 50 Мп основной сенсор, 50 Мп телеобъектив и 12 Мп сверхширокоугольный модуль. Honor Win RT ограничился двойной камерой с 50 Мп основным и 12 Мп сверхширокоугольным датчиками.

Honor Win RT

Среди других особенностей — ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с технологией Honor AI surround subwoofer, активное охлаждение, а также защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Поддерживаются 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C и две SIM-карты.

Серия Honor Win доступна в нескольких цветах, включая чёрный, серебристый и синие варианты. Продажи в Китае стартовали сегодня через официальный магазин Honor и розничных партнёров компании. Информации о выходе на глобальный рынок пока нет.

Цены на Honor Win RT:

12 ГБ + 256 ГБ — 2 699 юаней

12 ГБ + 512 ГБ — 3 099 юаней

16 ГБ + 256 ГБ — 2 999 юаней

16 ГБ + 512 ГБ — 3 399 юаней

16 ГБ + 1 ТБ — 3 999 юаней

Цены на Honor Win:

12 ГБ + 256 ГБ — 3 999 юаней

12 ГБ + 512 ГБ — 4 399 юаней

16 ГБ + 512 ГБ — 4 699 юаней

16 ГБ + 1 ТБ — 5 199 юаней