Выбор между Samsung Galaxy S26 Plus и iPhone 17 Pro — не просто спор о цифрах. Один телефон делает ставку на большой яркий экран, ёмкую батарею и набор функций для универсального использования; другой концентрируется на оптимизации, профессиональных видеоинструментах и глубокой интеграции в экосистему. Оба стоят примерно от $1100, но ощущаются по-разному в повседневных задачах — и именно это отличает победителя в практическом смысле.

Чем Galaxy S26 Plus отличается от iPhone 17 Pro

Если сверить ключевые параметры, различия выглядят предельно ясно: Galaxy S26 Plus предлагает более крупный 6,7″ Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440p и пиковыми 2600 нит, батарею 4900 мА·ч и 45 Вт проводной зарядки. iPhone 17 Pro отвечает 6,3″ LTPO Super Retina XDR OLED, пиковыми 3000 нит, чипом A19 Pro и набором камер из трёх 48 МП сенсоров, включая перископ и LiDAR, плюс фирменные видеоформаты — ProRes, Dolby Vision и Apple Log 2.

Дисплей: 6,7″ 1440p, 120 Гц, 2600 нит (Galaxy) против 6,3″ 120 Гц, 3000 нит (iPhone).

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 против Apple A19 Pro.

Память и хранилище: 12 ГБ + 256/512 ГБ UFS 4.X против 12 ГБ + 256 ГБ-1 ТБ NVMe.

Камеры: 50 МП + 10 МП теле + 12 МП ультраширокая против трёх 48 МП модулей + LiDAR.

Батарея и заряд: 4900 мА·ч, 45 Вт проводная, 20 Вт беспроводная против 3998-4252 мА·ч, быстрая проводная зарядка (50% за 20 мин) и 25 Вт MagSafe.

Цена: ориентировочно $1100; в Индии ≈ ₹120,000 (Galaxy) против ≈ ₹135,000 (iPhone).

Дисплей, батарея и реальная автономность

Для потребителя, который смотрит видео, играет и работает в дороге, размер экрана и запас энергии оказываются важнее мегапикселей камеры. Здесь Galaxy S26 Plus выигрывает просто числом: 6,7″ и 4900 мА·ч — это очевидное преимущество для тех, кто требует длительного времени работы без подзарядки и более »киношного» погружения. Более высокая плотность пикселей и расширенное разрешение 1440p делают контент резче, особенно в потоковом 4K и при масштабировании.

iPhone же отвечает экстремальной яркостью до 3000 нит и более естественной калибровкой цвета, что важно при съёмке HDR и использовании на ярком солнце. Но при прочих равных Apple предпочитает баланс между ёмкостью батареи и оптимизацией — iOS компенсирует меньшую батарею программными ухищрениями, а MagSafe остаётся удобным, пусть и медленнее по мощности.

Камеры и видео — где Apple всё ещё задаёт тон

В фотографии Galaxy S26 Plus делает акцент на »готовых» кадрах: насыщенные цвета, контрастность и удобные 3× оптические возможности. Для социальных сетей снимки часто получаются яркими и »попадающими в цель» без дополнительной обработки. iPhone 17 Pro смотрит на задачу шире: три 48 МП сенсора с перископом и LiDAR плюс поддержка ProRes, Dolby Vision и Apple Log 2 превращают смартфон в инструмент для профессиональной съёмки и пост‑обработки.





Для блогера или видеооператора iPhone даёт рабочие форматы и воспроизводимую цветопередачу, которую проще встраивать в рабочие потоки. Для обычного пользователя, который снимает фото и клипы для мгновенной публикации, Galaxy оказывается практичнее — меньше шагов до готового результата.

Производительность, софт и долгосрочная поддержка

С точки зрения »сырых» показателей оба телефона предлагают мощь на уровне флагмана: Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 против A19 Pro. Но опыт отличается: iPhone выигрывает в устойчивой отзывчивости и длительной оптимизации приложений благодаря закрытой экосистеме и фирменной связке железа с iOS. Samsung в ответ даёт гибкость — Android 16, поддержка DeX и более открытые настройки для продвинутых пользователей.

Важно и то, как вы хотите использовать устройство: если вам нужна интеграция с Mac, iPad и профессиональными сервисами Apple — iPhone предлагает более бесшовную связку. Если вы предпочитаете кастомизацию, работу с внешними накопителями и мобильный »рабочий стол» — Galaxy остаётся более универсальным инструментом.

Что выбрать: Galaxy S26 Plus или iPhone 17 Pro

Выбор сводится к сценарию использования. Возьмите Galaxy S26 Plus, если вам важны:

Большой и детализированный экран для медиа.

Длинная автономность и более быстрая проводная зарядка (45 Вт).

Функции вроде Samsung DeX для мобильной продуктивности.

Выберите iPhone 17 Pro, если вам важны:

Профессиональные видеоинструменты и единый стандартизированный рабочий поток (ProRes, Dolby Vision, Apple Log 2).

Более яркий дисплей и привычная плавность iOS при долгосрочной эксплуатации.

Продвинутая фотосъёмка с перископом и дополнительные возможности LiDAR.

На бумаге оба телефоны стоят примерно одинаково, но в рознице iPhone традиционно дороже в ряде рынков — в Индии разница в ценнике заметна. Для многих итог будет зависеть от экосистемы: переход с iPhone на Android или обратно всё ещё требует компромиссов по сервисам и привычкам.

Что дальше? Производители продолжают делать выбор между »железом за ваши деньги» и »инструментом для профессионалов». Samsung и Apple играют в параллельные игры: один толкает железо и автономность, другой — софт и медиа‑воркфлоу. Следующее поколение покажет, кто возьмёт часть аудитории среднего прайса — но пока S26 Plus даёт чуть больше »пачки фишек» за те же деньги, а iPhone 17 Pro остаётся телефоном для тех, кто платит за предсказуемую профессиональную съёмку и iOS‑опыт.

Открытый вопрос: готовы ли вы менять привычную экосистему ради набора функций, или предпочитаете оставаться в »своём» саду? Ответ определит не только модель, но и то, как вы будете жить с флагманом ближайшие годы.