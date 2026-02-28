Xiaomi опубликовала детали сверхтонкого магнитного power bank — UltraThin Magnetic Power Bank 5000. Устройство заявлено с батареей ёмкостью 5 000 мА·ч и толщиной всего 6 мм: тоньше многих современных смартфонов и легче, чем ожидаешь — примерно 98 грамм.

Характеристики и цена

Ёмкость: 5 000 мА·ч (номинальная ёмкость: 3 000 мА·ч).

Толщина: 6 мм — тоньше iPhone 17 (7,9 мм) и даже тоньше MagSafe‑батареи Apple для iPhone Air (7,6 мм).

Беспроводная зарядка: до 15 Вт (магнитное крепление).

Проводная зарядка: USB‑C до 22,5 Вт, можно одновременно заряжать второе устройство через порт.

Вес: около 98 грамм.

Доступные цвета: три варианта оформления (на фото).

Цена на австралийском сайте: A$129, со скидкой до A$69,50 — примерно $91 и $49 при пересчёте на доллары США.

Xiaomi планировала представить новинку на MWC 2026 в Барселоне, но опубликовала подробности раньше — на австралийском сайте. Главная ставка здесь понятна: сделать аксессуар, который не увеличивает толщину телефона в кармане и выглядит как продолжение корпуса вместо громоздкой »батареи».

Это решение — честный компромисс. 5 000 мА·ч удобнее для повседневного ношения, но по запасу энергии уступает популярным 10 000 мА·ч банкам, которые лучше подходят для путешествий. При этом номинальная ёмкость указывается как 3 000 мА·ч, то есть фактическая отдача при передаче на телефон окажется заметно ниже заявленной ёмкости.

Ещё один компромисс — скорость беспроводной зарядки. 15 Вт подойдёт для поддержания заряда и быстрой подпитки, но заметно медленнее 25‑ваттных Qi 2.2‑зарядок, которые встречаются у сторонних производителей и некоторых фирменных аксессуаров. Для ускоренной зарядки есть USB‑C, но это уже не »чисто магнитное» использование.

Чего ждать дальше

Появление Xiaomi в этом формате усиливает тренд: производители адаптируются под ультратонкие смартфоны, жертвуя частью ёмкости ради удобства. В ближайшие месяцы стоит ждать аналогичных анонсов от конкурентов — Apple уже имеет свою MagSafe‑батарею, а сторонние бренды подгонят технику под стандарты Qi 2.2 мощностью 15-25 Вт. Главное для покупателя — решить, что важнее: минимальное утолщение в кармане или запас энергии на несколько полных зарядов.



