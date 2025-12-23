Новогодние праздники — время чудес, теплых встреч и уютных вечеров в кругу друзей и близких. А совместный киносеанс — прекрасный способ разнообразить вечера и провести время вместе. Яркие и веселые истории о добре, любви, семейных ценностях и невероятных приключениях помогут забыть о заботах и рутине и снова поверить в чудо. А, даже если вы планируете провести время в компании самого себя, то эти фильмы также помогут вам создать вокруг праздничную атмосферу.

В этой подборке — проверенные временем шедевры и современные работы, которые идеально впишутся в праздничные выходные. А также новогодние праздники отличное время для того, чтобы пересмотреть свои самые любимые фильмы, сериалы и мультики.

Фильмы

Человек, который изобрел Рождество (2017)

Фильм рассказывает о Чарльзе Диккенсе, который в 1843 году переживает финансовые трудности и решает написать «Рождественскую песнь». В процессе работы он взаимодействует с персонажами своего будущего произведения, включая Эбенезера Скруджа. Фильм показывает, как личные переживания Диккенса и его наблюдения за жизнью вдохновляют на создание классической рождественской истории.

Рождество на двоих (2019)

Кейт, работающая эльфом в рождественском магазине, переживает личный кризис: неудачная карьера певицы, проблемы в семье и здоровье после операции на сердце. Её жизнь меняется после встречи с загадочным Томом, который помогает ей переосмыслить ценности и найти путь к исцелению. Фильм сочетает элементы романтики, драмы и социальной проблематики.

Эта замечательная жизнь (1947)

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в городке Бедфорд Фоллс, оказывается на грани самоубийства из-за накопившихся проблем. Ангел-хранитель Кларенс показывает ему мир, в котором Джордж никогда не существовал, помогая осознать ценность жизни и близких. Фильм подчёркивает важность семейных ценностей и доброты, став классикой рождественского кино.





Гринч — похититель Рождества (2000)

Гринч, зеленое существо, ненавидящее Рождество, решает испортить праздник жителям Ктограда. Однако встреча с маленькой девочкой Синди Лу меняет его взгляды. Фильм сочетает юмор, визуальную стилистику и послание о том, что Рождество — это не подарки, а дух праздника и единство.

Реальная любовь (2003)

Антология из девяти переплетающихся историй о любви в канун Рождества. В фильме показаны разные аспекты человеческих отношений: от романтических и семейных до дружеских и профессиональных. В ролях — Хью Грант, Колин Фёрт, Лиам Нисон, Алан Рикман и другие звёзды. Картина сочетает юмор, драму и музыку, создавая многогранную картину человеческих эмоций на фоне приближающегося волшебного праздника.

Мальчик по имени Рождество (2021)

Николас отправляется на поиски эльфийской деревни, чтобы найти своего отца и вернуть надежду людям. По пути он встречает друзей, сталкивается с препятствиями и раскрывает тайну происхождения Санта-Клауса. Фильм сочетает элементы фэнтези, приключений и семейных ценностей, предлагая альтернативную версию возникновения рождественских традиций.

Сериалы

Дэш и Лили (2020)

Американский романтический комедийный сериал, основанный на серии подростковых романов Рэйчел Кон и Дэвида Левитана. Сюжет рассказывает о двух подростках из Нью-Йорка — циничном Дэше и романтичной Лили, которые начинают общение по переписке через красный блокнот, оставляя его в разных уголках города. Сериал состоит из 8 серий по 25 минут.

Рождественская песнь (2019)

Британо-американский мини-сериал, экранизация повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Сюжет повествует о скряге Эбенезере Скрудже, которого посещают три духа — прошлого, настоящего и будущего. Это заставляет его переосмыслить свою жизнь и отношение к окружающим. Сериал состоит из 3 эпизодов по 43 минуты.

Домой на рождество (2019)

Норвежский романтический сериал, премьера которого состоялась на Netflix. Главная героиня Йоханна, устав от вопросов о личной жизни, врёт семье, что у неё есть парень, которого она привезет на Рождество. У нее есть 24 дня, чтобы найти этого самого парня. Сериал состоит из 6 серий по 30 минут в каждом сезон.

Соколиный глаз (2021)

Сериал из киновселенной Marvel, действие которого разворачивается в Нью-Йорке в канун Рождества. Клинт Бартон (Соколиный глаз) вынужден работать вместе с 22-летней лучницей Кейт Бишоп, чтобы противостоять врагам из своего прошлого, когда он был Ронином. Сериал состоит из 6 эпизодов, в главных ролях — Джереми Реннер и Хейли Стайнфелд.

Санта-Клаусы (2022)

Американский комедийный мини-сериал, продолжение трилогии фильмов «Санта-Клаус». Сюжет рассказывает о Скотте Кэлвине (в исполнении Тима Аллена), который после 30 лет работы Сантой начинает искать себе преемника, так как его магия начинает угасать, а семья хочет нормальной жизни.

Мультфильмы

Гринч (2018)

Зеленое, лохматой и очень вредное существо Гринч, который живет со своей собакой Максом, всей душой ненавидит Рождество. Поэтому он решает испортить праздник жителям Ктограда. Но случайная встреча в доброе девочкой Синди Лу вынуждает Гринча переосмыслить свое отношение к этому празднику и к жизни, в целом.

Человек-паук: Через вселенные (2018)

Подросток Майлз Моралес получает суперспособности после укуса радиоактивного паука. В это время Человек‑паук (Питер Паркер) сражается с Кингпином, который использует коллайдер для связи с параллельными мирами. После гибели Питера Майлз узнаёт, что из‑за коллайдера в его реальность попали другие версии Человека‑паука. Теперь Майлз должен объединиться с ними, чтобы остановить Фиска и спасти вселенные.

Щелкунчик (1973)

Девушка находит брошенную игрушку‑Щелкунчика, который оживает и рассказывает, что был заколдованным принцем. Появившийся Мышиный Король похищает девочку, но Щелкунчик собирает армию из ёлочных игрушек и даёт бой. Девочка сбивает корону злодея деревянным башмаком — чары разрушаются: Щелкунчик становится принцем, девочка — принцессой, и они отправляются в волшебное королевство.

В финале в пустом зале остаются лишь ёлка, башмак и обломки Щелкунчика — знак свершившегося чуда.

Секретная служба Санта-Клауса (2011)

В ночь Рождества семья Санты и эльфы развозят подарки детям. Когда выясняется, что одна девочка остаётся без подарка, сын Стив считает это допустимой потерей. Но сын Артур вместе с Сантой и маленьким эльфом отправляется в путешествие на старых санях, чтобы до рассвета исправить ошибку и сохранить веру девочки в Рождество.

Клаус (2019)

Джаспер, избалованный сын почтового магната, отправляется в северный город Смиренсбург с задачей отправить 6 000 писем за год. Там он встречает отшельника Клауса, мастера игрушек. Они договариваются: Клаус дарит игрушки детям, а те пишут письма. Это оживляет город — дети идут в школу, взрослые перестают враждовать.

Кошмар перед Рождеством (1993)

Джек Скеллингтон, повелитель города Хэллоуин, очарован Рождеством. Он решает занять место Санта‑Клауса, что приводит к забавным и неожиданным последствиям. Мюзикл, где мрачная эстетика Хэллоуина переплетается с праздничным духом Рождества.

Полярный экспресс (2004)

В канун Рождества мальчик Крис, уже почти переставший верить в Санта‑Клауса, садится на волшебный поезд до Северного полюса. В пути он встречает других детей, преодолевает испытания и вновь обретает веру в чудо. На Северном полюсе Санта‑Клаус дарит Крису волшебный колокольчик, который звенит только для тех, кто искренне верит. Утром мальчик находит колокольчик среди своих подарков.

Рождественская история (2009)

Анимационный фильм Роберта Земекиса по повести Чарльза Диккенса. Скупой Эбенезер Скрудж ненавидит Рождество. В рождественскую ночь его посещают три призрака — прошлого, настоящего и будущего. Пережив видения, Скрудж меняется: помогает семье работника, приходит на праздник к племяннику и становится добрым человеком. Скрудж обретает новую жизнь, полную милосердия.

Классическая классика

Гарри Поттер

Маленький Гарри Поттер узнает, что он — волшебник. И ему предстоит отправиться в школу волшебства Хогвартс. Там у него появляются верные друзья — Рон и Гермиона. Вместе с ними они оказываются втянуты во множество приключений, узнают тайны прошлого и вынуждены противостоять злу в лице Волан-де-Морта — могущественного темного волшебника.

Эта увлекательная серия из восьми фильмов отлично скрасит домашние вечера, позволив окунуться в мир магии и снова поверить в волшебство и силу любви.

Хроники Нарнии

Четверо детей — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси — случайно попадают в волшебную страну Нарнию через шкаф. В некогда цветущей стране сейчас царит вечная зима из-за злой Белой колдуньи. Дети начинают исследовать мир и встречают его основателя —льва Аслана. Именно ему они собираются помочь избавить мир от гнета зла.

Фильмы сняты по одноименным книгам. Всего есть три фильма, но даже такая небольшая серия отлично наполнит уютные домашние вечера волшебством и сказкой.

Золотой компас

Двенадцатилетняя Лира Белаква живёт в мире, где у людей есть деймоны (физические проявления души в виде животных), а власть удерживает Магистериум. Когда похищают её друга, Лира отправляется на Север, где обнаруживает зловещие эксперименты над детьми и тайну «пыли» — загадочной субстанции, связанной с параллельными мирами. С помощью бронированного медведя Йорека Бирнисона и аэронавта Ли Скорсби она пытается раскрыть заговор и спасти похищенных.

Один дома

Восьмилетний Кевин Маккалистер случайно остаётся один в огромном доме под Рождество: семья в спешке уезжает в отпуск и забывает его. Когда двое грабителей решают обокрасть особняк, Кевин превращает дом в крепость, устраивая хитроумные ловушки. Несмотря на страх и одиночество, он проявляет смекалку и храбрость, защищая свой дом. Комедия сочетает юмор, рождественскую атмосферу и трогательную историю о взрослении.

Шерлок ВВС

Современный пересказ историй о Шерлоке Холмсе: гениальный детектив и его напарник доктор Джон Ватсон расследуют загадочные преступления в Лондоне. Шерлок использует дедукцию, технологии и эксцентричные методы, а их противник — коварный Джим Мориарти — устраивает сложные игры. Сериал переносит классику в XXI век: вместо трубки — смартфон, вместо кэба — такси, но суть остаётся прежней — борьба ума и зла. Ключевые темы: дружба, одиночество гения, моральные границы расследования.

Но также есть спецэпизод, сохраняющий рождественскую атмосферу и эпоху классического Шерлока Холмса.

Новинки

Простоквашино

Мальчик по прозвищу Дядя Фёдор решает жить самостоятельно и без одобрения родителей сбегает в деревню. В пути он встречает пса Шарика и кота Матроскина — вместе они отправляются в Простоквашино. Там герои находят ветхий дом и начинают его обустраивать. Им предстоит познакомиться с почтальоном Печкиным и маленьким галчонком, освоить премудрости деревенской жизни и научиться зарабатывать на своё содержание.

Буратино

Одинокий мастер Карло мечтает о сыне. Однажды к нему попадает древний волшебный ключ, способный исполнить любое желание. С его помощью из полена появляется деревянный мальчик — умный и весёлый Буратино. Папа Карло горячо любит сына, но Буратино постепенно осознаёт, что он не такой, как все. Чтобы доказать папе, что он настоящий сын, мальчик отправляется в полное приключений путешествие.

Чебурашка 2

Спустя год после знакомства с Геной Чебурашка взрослеет: он учится самостоятельности, но порой хулиганит — то блинчик на люстру закинет, то что‑нибудь разобьёт. Гена старается найти с ним общий язык и правильно его воспитать.

Однажды друзья узнают, что их дом хотят снести ради строительства парка развлечений. Чебурашку, Гену, а также Соню и Гришу ждут невероятные и опасные приключения. Взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой, а всем героям предстоит научиться лучше прислушиваться друг к другу. Дружба пройдёт серьёзное испытание на прочность, но зрителя, как и в первом фильме, ждёт череда забавных ситуаций, обаяние главных героев и драматическая развязка.