Новогодние праздники — идеальное время для уютных вечеров в кругу семьи или друзей. Когда за окном кружится снег, а дома царит тёплая атмосфера, особенно хочется отвлечься от суеты и погрузиться в захватывающие виртуальные миры. А если вы решили поиграть одни, то предложенные игры не дадут вам заскучать и в полной мере погрузят в атмосферные и зимние миры.

В этой подборке — игры для PlayStation, Xbox и ПК, которые помогут сделать зимние каникулы ещё ярче. Мы собрали проекты разных жанров: от атмосферных одиночных приключений с зимними пейзажами до кооперативных развлечений, рассчитанных на несколько человек. Среди них найдутся варианты для всех — от маленьких детей до заядлых геймеров.

PlayStation

Spider-Man: Miles Morales . Действие происходит в канун Рождества: Нью-Йорк украшен гирляндами, а у Человека-паука есть специальный костюм с шапкой и шарфом. Игра сочетает супергеройский экшен с уютной атмосферой.

Xbox

Forza Horizon 4 . Динамическая смена сезонов позволяет насладиться заснеженными трассами. Погода влияет на управление автомобилем, что добавляет вызовов.

ПК

Hogwarts Legacy . В ходе сюжета происходит смена времён года, включая зиму. Игра позволяет погрузиться в волшебную атмосферу Хогвартса, наполненную волшебством, магией и приключениями.

Семейные и кооперативные игры

It Takes Two . Кооперативная игра, рассказывающая про семейную пару на грани развода, с разнообразными локациями, включая зимнюю. Подходит для прохождения вдвоём.

. Комедийная интерпретация сюжета с элементами зимнего сеттинга. Идеальна для семейного досуга. Minecraft. Позволяет создать собственный зимний мир, построить заснеженные пейзажи и праздничные сооружения. Подходит для игроков всех возрастов.

Атмосферные игры

The Long Dark . Симулятор выживания в суровых зимних условиях. Игра предлагает реалистичный опыт борьбы за жизнь в дикой природе.

Выбор игры зависит от предпочтений: если важна семейная атмосфера — обратите внимание на кооперативные проекты вроде It Takes Two или Lego: Harry Potter. Для любителей экшена подойдут Spider-Man: Miles Morales или Rise of the Tomb Raider. А если хочется расслабиться — выбирайте уютные инди-игры вроде Unravel или Cozy Grove.