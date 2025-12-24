Новогодние праздники — идеальное время для уютных вечеров в кругу семьи или друзей. Когда за окном кружится снег, а дома царит тёплая атмосфера, особенно хочется отвлечься от суеты и погрузиться в захватывающие виртуальные миры. А если вы решили поиграть одни, то предложенные игры не дадут вам заскучать и в полной мере погрузят в атмосферные и зимние миры.
В этой подборке — игры для PlayStation, Xbox и ПК, которые помогут сделать зимние каникулы ещё ярче. Мы собрали проекты разных жанров: от атмосферных одиночных приключений с зимними пейзажами до кооперативных развлечений, рассчитанных на несколько человек. Среди них найдутся варианты для всех — от маленьких детей до заядлых геймеров.
PlayStation
- Spider-Man: Miles Morales. Действие происходит в канун Рождества: Нью-Йорк украшен гирляндами, а у Человека-паука есть специальный костюм с шапкой и шарфом. Игра сочетает супергеройский экшен с уютной атмосферой.
- God of War: Ragnarök. После концовки первой части в Мидгарде наступила долгая зима. Игра предлагает заснеженные ландшафты, метели и ледяные горы, усиливающие ощущение одиночества и дополняющие опасные приключения героя.
- Sackboy: A Big Adventure. Кооперативная платформер-игра про вязанного человечка с поддержкой до четырёх игроков. Подходит для семейного времяпрепровождения.
Xbox
- Forza Horizon 4. Динамическая смена сезонов позволяет насладиться заснеженными трассами. Погода влияет на управление автомобилем, что добавляет вызовов.
- Sea of Thieves. Пиратские приключения с возможностью играть с друзьями. Подходит для тех, кто хочет отвлечься от праздников и погрузиться в морские приключения.
- Overcooked 2. Кооперативная игра, где нужно готовить блюда в хаотичных условиях. Идеальный выбор для весёлых семейных вечеров.
ПК
Примечание: данные игры доступны на консолях и ПК
- Hogwarts Legacy. В ходе сюжета происходит смена времён года, включая зиму. Игра позволяет погрузиться в волшебную атмосферу Хогвартса, наполненную волшебством, магией и приключениями.
- Rise of the Tomb Raider. Лара Крофт исследует Сибирь, сталкиваясь с ледяными пещерами и замёрзшими гробницами. Игра сочетает приключения, головоломки и боевые сцены в заснеженном сеттинге.
- Frostpunk Стратегия о выживании в ледяном апокалипсисе. Игроки управляют последним оставшимся городом, борясь с холодом и принимая трудные решения.
Семейные и кооперативные игры
- It Takes Two. Кооперативная игра, рассказывающая про семейную пару на грани развода, с разнообразными локациями, включая зимнюю. Подходит для прохождения вдвоём.
- Lego: Harry Potter. Комедийная интерпретация сюжета с элементами зимнего сеттинга. Идеальна для семейного досуга.
- Minecraft. Позволяет создать собственный зимний мир, построить заснеженные пейзажи и праздничные сооружения. Подходит для игроков всех возрастов.
Атмосферные игры
- The Long Dark. Симулятор выживания в суровых зимних условиях. Игра предлагает реалистичный опыт борьбы за жизнь в дикой природе.
- Unravel. Уютная игра с акцентом на воспоминания и уютную атмосферу с человечком из ниток. Подходит для расслабленного прохождения.
- Cozy Grove. Приключение на острове с элементами мистики. Задача игрока — подружиться с местными призраками и помочь им обрести покой.
Выбор игры зависит от предпочтений: если важна семейная атмосфера — обратите внимание на кооперативные проекты вроде It Takes Two или Lego: Harry Potter. Для любителей экшена подойдут Spider-Man: Miles Morales или Rise of the Tomb Raider. А если хочется расслабиться — выбирайте уютные инди-игры вроде Unravel или Cozy Grove.