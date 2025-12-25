Компания Oppo, по слухам, работает над смартфонами K15 Turbo и K15 Turbo Pro, которые станут преемниками линейки K13 Turbo. Официальной информации о новинках пока нет, однако утечки о версии Pro продолжают появляться, и одна из них раскрывает обновлённые характеристики устройства.

По данным надёжного инсайдера Digital Chat Station, флагманская модель серии K15 будет работать на новом чипсете MediaTek Dimensity 9500s. Ранее тот же источник сообщал, что K15 Turbo Pro может быть оснащён недавно представленным Snapdragon 8 Gen 5, но похоже, что Oppo пересмотрела выбор платформы.

Также сообщается, что смартфон получит основную камеру на 50 Мп. Как и в случае с Oppo K13 Turbo Pro, в новой модели может быть использована система активного охлаждения с вентилятором. Устройству приписывают плоский OLED-дисплей LTPS диагональю 6,78 дюйма, а также аккумулятор большой ёмкости. Остальные подробности о K15 Turbo Pro пока не раскрываются.