Серия Realme 16 Pro официально дебютирует в Индии 6 января. В преддверии презентации компания постепенно раскрывает ключевые особенности устройств и теперь подтвердила ряд характеристик версии Pro.

На прошлой неделе Realme сообщила, что и Realme 16 Pro, и Realme 16 Pro+ получат основную камеру на 200 Мп. При этом старшая модель Pro+ дополнительно будет оснащена перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом.

Теперь стало известно, что Realme 16 Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7300-Max с поддержкой 5G. Смартфон получит систему охлаждения AirFlow VC и, по заявлению компании, набирает более 970 000 баллов в тесте AnTuTu.

Устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч и AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Смартфон будет работать под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16 и получит ряд функций с использованием искусственного интеллекта, включая AI Recording, AI Framing Master и интеграцию Google Gemini.

Realme 16 Pro выйдет в цветах Master Gold, Pebble Gray и Orchid Purple. Также подтверждена защита корпуса по стандарту IP69.



