Нейросети уже давно умеют рисовать «красивые картинки», но по‑настоящему реалистичные фото у многих получаются только с десятой попытки. Причина проста: модель не читает мысли, она лишь честно исполняет текст промпта, и если там мало деталей — результат будет выглядеть как цифровой арт, а не как снимок с камеры.
В этой статье — 10 готовых промптов для генерации реалистичных фотографий, плюс отдельный промпт для обложки с эффектной девушкой. Каждый пример сопровождается описанием кадра и выдержан в «фотографическом» стиле: указаны свет, оптика, ракурс, атмосфера, чтобы нейросеть меньше импровизировала и больше имитировала реальную съёмку.
Как писать фотопромпты
Перед примерами — короткий чек‑лист, который пригодится под любой генератор.
- Чётко задавайте сюжет: кто/что в кадре, что делает, где находится.
- Используйте «язык фотографа»: RAW photo, DSLR, 35mm, 85mm, depth of field, soft natural light, bokeh, cinematic lighting.
- Добавляйте качество: photorealistic, ultra realistic, 4K/8K, high dynamic range, detailed skin texture.
- Отдельно описывайте свет и атмосферу: golden hour, soft shadows, ambient light, fog, rain, lens flare
- При необходимости указывайте возраст и общий тип внешности, но без лишней «объективации» — так изображения будут безопаснее для публикации.
Все промпты ниже написаны на английском — большинство генераторов лучше всего понимают именно его.
Разработчица ночью за мониторами
Идея кадра.
Реалистичный «ночной» сетап в домашнем офисе: девушка‑разработчица за двумя‑тремя мониторами, свет от экранов, чашка кофе, немного беспорядка на столе. Отлично заходит для статей про кодинг, фриланс или выгорание.
Промпт:
A realistic photo of a young female software developer working late at night in a dark room, only illuminated by multiple ultrawide monitors with code and graphs, soft blue screen light on her face, headphones around her neck, mug of coffee on a slightly messy desk, reflections on the glasses, shallow depth of field, shot on DSLR, 35mm lens, f/2.0, natural skin texture, ultra realistic, 4K, cinematic mood
Портрет ИИ‑исследовательницы в офисе
Идея кадра.
Днём, большой open‑space, стекло и бетон, за спиной — whiteboard с формулами и нейросетями. Женщина 30–35 лет, современный деловой casual, взгляд прямо в объектив. Хорошая иллюстрация к материалам про AI‑стартапы и ML‑исследования.
Промпт:
A photorealistic portrait of a 35-year-old female AI researcher in a modern tech office, standing in front of a glass wall covered with diagrams and neural network sketches, natural daylight from large windows, soft shadows, neutral color grading, sharp focus on her eyes, blurred background, shot on Canon EOS R5, 50mm lens, f/2.2, ultra realistic, 8K, detailed skin texture, professional corporate photography style
Уличный портрет IT‑блогерши
Идея кадра.
Молодая женщина‑техноблогер с смартфоном и небольшой камерой, модный городской street‑style, дневной свет. Фото похоже на живой кадр с инсты, подходит для текстов про контент‑креаторов и личный бренд в техно‑нише.
Промпт:
A candid realistic street photo of a young female tech blogger walking in a modern city, holding a smartphone and a small mirrorless camera, casual stylish clothes, soft afternoon sunlight, natural colors, background with glass buildings slightly out of focus, subtle motion blur, shot on DSLR, 35mm lens, f/2.8, photorealistic, 4K, natural skin and hair, documentary photography style
Кабинет синьор‑разработчика
Идея кадра.
Мужчина 30–40 лет, синьор/тимлид, сидит за рабочим столом, ноутбук, второй монитор, механическая клавиатура, на фоне — стеллаж с книгами и немного «гикового» декора. Хороший универсальный иллюстративный кадр для деловых материалов.
Промпт:
A realistic photo of a 35-year-old male senior software engineer sitting at a wooden desk in a cozy home office, laptop and external monitor with dark theme code, mechanical keyboard, soft warm lamp light, bookshelf with tech books and a few geek figurines in the background, shallow depth of field, shot on DSLR, 50mm lens, f/1.8, ultra realistic, 4K, natural skin texture, calm focused expression
«Киберпанковский» ночной город
Идея кадра.
Без людей, но максимально «обложечно»: мокрый асфальт, неон, вывески, туман, дроны/голограммы по желанию. Используется как фон для заголовков, цитат или врезок.
Промпт:
A hyper-realistic night photo of a futuristic cyberpunk city street after rain, wet pavement reflecting colorful neon signs, light fog, distant silhouettes of people, cables and holographic ads above the street, cinematic lighting, high contrast, deep shadows, wide-angle shot, 24mm lens, 8K resolution, ultra realistic, subtle film grain, looks like a real long-exposure city photograph
Домашнее рабочее место разработчика
Идея кадра.
Рабочий стол с ноутбуком, монитором, док‑станцией, наушниками, растением, лампой. Без людей, но очень «инстаграмный» кадр, которым удобно иллюстрировать тексты про удалёнку, продуктивность и сетапы.
Промпт:
A realistic photo of a minimalist home office desk setup for a software developer, laptop connected to an ultrawide monitor with code on the screen, mechanical keyboard, wireless mouse, headphones on a stand, small green plant, warm desk lamp, clean wooden desk, soft natural daylight from the side window, shallow depth of field, shot on DSLR, 35mm lens, f/2.8, 4K, ultra realistic, lifestyle photography style
Команда разработчиков в переговорке
Идея кадра.
Небольшая команда (2–3 человека), обсуждает проект рядом с большим экраном/TV с графиками и схемами. Классика для статей про командную работу, Agile, продуктовые команды.
Промпт:
A realistic photo of a small mixed team of software developers (two men and one woman) in a modern meeting room, standing around a table with laptops and looking at a large wall screen showing dashboards and diagrams, natural office daylight, glass walls, soft reflections, candid expressions, shot on DSLR, 35mm lens, f/2.8, photorealistic, 4K, corporate documentary photography style
Девушка с ноутбуком в кафе
Идея кадра.
Очень универсальный сюжет: фриланс, цифровые кочевники, «работа из любой точки мира». Молодая женщина с ноутбуком, кофе, тёплый интерьер, боке огоньков на фоне.
Промпт:
A photorealistic photo of a young woman working on a laptop in a cozy coffee shop, cup of cappuccino on the table, warm ambient lighting, soft bokeh lights in the background, wooden table, casual clothes, natural makeup, gentle smile, shot on DSLR, 50mm lens, f/1.8, shallow depth of field, ultra realistic, 4K, lifestyle photography, natural skin texture
Серверная и инженер
Идея кадра.
Мужчина‑системный администратор или инженер дата‑центра в серверной: стойки с подсветкой, аккуратный свет, немного дыма/пыли в воздухе для объёма. Подходит под статьи про инфраструктуру, безопасность и DevOps.
Промпт:
A realistic photo of a male data center engineer walking between tall server racks with blue and green LED lights, holding a tablet, focused expression, subtle haze in the air for depth, cool-toned lighting, reflections on the floor, shot on DSLR, 24mm lens, f/2.8, 4K, ultra realistic, high contrast, looks like a real corporate data center photograph
Девушка с VR/AR гарнитурой
Идея кадра.
Футуристичный, но при этом вполне жизненный сюжет: женщина в VR/AR‑шлеме, свет от гарнитуры на лице, немного неона/градиентов вокруг. Отличная иллюстрация к текстам про метавселенные, VR‑игры или AR‑приложения.
Промпт:
A photorealistic photo of a young woman wearing a modern VR/AR headset in a dark room, colorful glow from the headset reflecting on her face, subtle neon lights in the background, soft cinematic lighting, shallow depth of field, shot on DSLR, 85mm lens, f/1.8, ultra realistic, 4K, natural skin texture, slightly open mouth in a surprised expression
Как адаптировать промпты под свой стиль
Эти промпты можно использовать «как есть» или модифицировать под задачи сайта.
- Меняйте возраст, пол и типаж персонажей, сохраняя структуру: описание → свет → оптика → качество.
- Добавляйте или убирайте бренды техники: Canon, Sony, Leica, iPhone и т.д., если генератор на них хорошо реагирует.
- Фиксируйте успешные формулировки вроде ultra realistic, natural skin texture, shallow depth of field, cinematic lighting и переиспользуйте их как «модульные блоки» для любых новых промптов.
Если нужно, можно собрать под каждую рубрику itzine.ru свою мини‑библиотеку промптов: отдельные — для гаджетов, для портретов, для интерфейсов, для абстрактных фоновых картинок. Так нейросеть станет вашим постоянным внутриредакционным «штатным фотографом» с предсказуемым результатом.