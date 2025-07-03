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Компания Blizzard объявила о прекращении разработки нового контента для мобильной стратегической игры Warcraft Rumble. Вместо этого студия сосредоточится на поддержке текущей версии — исправлении ошибок и проведении внутриигровых событий. Это решение стало частью масштабной реструктуризации Microsoft, которая затронула до 9000 сотрудников по всему миру.

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Содержание
1. Почему игра закрывается?
2. Последствия увольнений в Microsoft
3. Что еще отменили?
4. Что будет с Warcraft Rumble?

Почему игра закрывается?

Blizzard не назвала точных причин, но признала, что Warcraft Rumble не смогла занять устойчивую позицию на рынке. Несмотря на попытки доработок, проект так и не достиг ожидаемых показателей.

Игра, анонсированная в 2019 году как Warcraft Arclight Rumble, должна была стать мобильной адаптацией вселенной Warcraft по аналогии с Hearthstone. Однако, будучи гибридом Clash Royale и стратегии с миниатюрными юнитами, она не смогла привлечь достаточную аудиторию.

Последствия увольнений в Microsoft

По данным Aftermath, сокращение поддержки Warcraft Rumble напрямую связано с реструктуризацией Microsoft. Часть команды переведут на другие проекты, но некоторые сотрудники потеряют работу. В электронном письме сотрудников президент Blizzard Джоанна Фейри подтвердила изменения, хотя в официальном заявлении студия лишь упомянула о «поддержке команды».


Что еще отменили?

Реструктуризация Microsoft затронула и другие проекты:

  • Everwild (Rare) и Perfect Dark (The Initiative) — полностью закрыты.
  • ZeniMax Online Studios прекратила разработку новой MMO, а ее режиссер Мэтт Фирор покинул компанию.
  • Rare лишилась Грега Мэйлза, ведущего дизайнера Donkey Kong Country и креативного директора Sea of Thieves.

Что будет с Warcraft Rumble?

Игра останется доступной, но без крупных обновлений. Blizzard продолжит исправлять баги и запускать внутриигровые события, но новых героев, карт или режимов ждать не стоит.


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