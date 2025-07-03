Компания Blizzard объявила о прекращении разработки нового контента для мобильной стратегической игры Warcraft Rumble. Вместо этого студия сосредоточится на поддержке текущей версии — исправлении ошибок и проведении внутриигровых событий. Это решение стало частью масштабной реструктуризации Microsoft, которая затронула до 9000 сотрудников по всему миру.

Почему игра закрывается?

Blizzard не назвала точных причин, но признала, что Warcraft Rumble не смогла занять устойчивую позицию на рынке. Несмотря на попытки доработок, проект так и не достиг ожидаемых показателей.

Игра, анонсированная в 2019 году как Warcraft Arclight Rumble, должна была стать мобильной адаптацией вселенной Warcraft по аналогии с Hearthstone. Однако, будучи гибридом Clash Royale и стратегии с миниатюрными юнитами, она не смогла привлечь достаточную аудиторию.

Последствия увольнений в Microsoft

По данным Aftermath, сокращение поддержки Warcraft Rumble напрямую связано с реструктуризацией Microsoft. Часть команды переведут на другие проекты, но некоторые сотрудники потеряют работу. В электронном письме сотрудников президент Blizzard Джоанна Фейри подтвердила изменения, хотя в официальном заявлении студия лишь упомянула о «поддержке команды».





Что еще отменили?

Реструктуризация Microsoft затронула и другие проекты:

Everwild (Rare) и Perfect Dark (The Initiative) — полностью закрыты.

(Rare) и (The Initiative) — полностью закрыты. ZeniMax Online Studios прекратила разработку новой MMO, а ее режиссер Мэтт Фирор покинул компанию.

прекратила разработку новой MMO, а ее режиссер Мэтт Фирор покинул компанию. Rare лишилась Грега Мэйлза, ведущего дизайнера Donkey Kong Country и креативного директора Sea of Thieves.

Что будет с Warcraft Rumble?

Игра останется доступной, но без крупных обновлений. Blizzard продолжит исправлять баги и запускать внутриигровые события, но новых героев, карт или режимов ждать не стоит.



