Blizzard объявила о добавлении нового класса «Чернокнижник» в Diablo 2: Resurrected, Diablo 4 и Diablo Immortal, а также заинтриговала игроков намёком на крупный анонс, который состоится на BlizzCon в сентябре.

Чернокнижник стал частью масштабного обновления для Diablo 2: Resurrected под названием Reign of the Warlock, которое уже доступно для покупки. Это делает его восьмым классом в игре и первым новым классом, появившимся в Diablo 2 за последние 25 лет.

По словам ведущего продюсера Diablo Мэттью Седерквиста, с точки зрения геймплея Чернокнижник подчиняет демонов своей воле, связывая их или поглощая, когда это необходимо. Класс может призывать трёх разных демонов — Goatman, Tainted и Defiler, каждый из которых выполняет свою роль в бою. Однако призыв — лишь начало. Глубина механик раскрывается в возможности связывать или поглощать практически любого демона, встречающегося в игре.

Связывание демона позволяет Чернокнижнику использовать его уникальные способности. Одновременно можно связать только одного демона, но при этом усиливаются и сам демон, и персонаж. В качестве альтернативы игрок может поглотить демона, полностью убрав его из игры и впитав его сущность. Это даёт Чернокнижнику временные усиления и характеристики, которые зависят от того, какого именно демона он поглотил.

Помимо демонологии, Чернокнижник может выступать и в роли чистого заклинателя, использующего хаотичную магию, адское пламя и разрушительные чары.





Blizzard также добавит класс Чернокнижника в Diablo Immortal и Diablo 4. Для Diablo 4 уже анонсирован специальный выпуск Developer Update, который выйдет 4 марта и будет посвящён подробному разбору нового класса.

В конце юбилейного видео, посвящённого 30-летию Diablo, Blizzard намекнула на грядущие большие новости. В постановочной сцене, сделанной так, будто съёмка уже завершена, директор Diablo 4 Брент Гибсон обернулся к коллегам и сказал, что фанаты сойдут с ума на BlizzCon, когда они что-то объявят, после чего видео внезапно обрывается.

Последний очный BlizzCon прошёл в Анахайме в 2023 году. В 2024 и 2025 годах мероприятие было отменено, однако Blizzard ранее подтвердила, что BlizzCon вернётся в 2026 году. Компания пообещала сохранить все ключевые элементы фестиваля, такие как церемония открытия, подробные панели, Darkmoon Faire, соревнования и демо-версии игр, а также вывести мероприятие на новый уровень и сделать его незабываемым для участников.