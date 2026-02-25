BYD опубликовал снимки салона седана Song Ultra EV: в интерьере — цифровая «приборка», плавающий центральный и несколько других экранов и даже раскладная кровать — редкое решение для машины этого класса. Производитель подчёркивает комфорт и мультимедийные возможности: два беспроводных зарядных устройства, два подстаканника и поворотный контроллер мультимедиа.

Габариты и запас хода Song Ultra EV

Внешне Song Ultra EV выдержан в фирменной стилистике BYD: закрытая передняя решётка, светодиодная полоса «звёздного кольца», сплошные фонари сзади и массивный спойлер. В качестве опции доступен лидар — он необходим для установки системы помощи водителю God’s Eye B, которая обещает работать и в городе, и на трассе.

Длина — 4850 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1670 мм, колёсная база — 2840 мм.

Электромотор — 270 кВт (362 л.с.), максимальная скорость — 210 км/ч.

Батареи — 75,6 кВт·ч и 82,7 кВт·ч; запас хода по циклу CLTC — 620 и 710 км соответственно.

Показанный салон делает ставку на удобство дальних поездок: раскладная кровать и крупные экраны выгодно выделяют модель в сегменте длиннобазовых седанов, где конкурируют китайские бренды и европейские игроки, стремящиеся дать больше комфорта при сохранении дальности хода.

BYD не раскрывает даты выхода на ключевые рынки и цены — остаётся вопрос, насколько такие опции понравятся покупателям и найдут ли отражение в комплектациях для экспорта.