Согласно новому слуху из Китая, смартфон Realme GT 9 оснастят камерой с разрешением 200 Мп, тогда как Realme GT 9 Pro получит сразу две такие камеры. Это заметно усилит фоточасть обеих моделей.

Для сравнения: в Realme GT 8 нет ни одной 200-мегапиксельной камеры, а GT 8 Pro оснащён только одной — перископным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Ожидается, что в GT 9 Pro он сохранится, но к нему добавится ещё и основная камера на 200 Мп.

Две 200-Мп камеры в одном смартфоне, по слухам, станут крупным трендом в Китае ближе к концу этого года. Подобную конфигурацию приписывают моделям Oppo Find X9s, Oppo Find X9 Ultra и vivo X300 Ultra. На этом фоне особенно интересно, что к этой тенденции может присоединиться более доступный бренд Realme. В то же время возникает вопрос, приведёт ли такой шаг к росту цен на линейку GT 9. Подробнее об этом станет известно позже.