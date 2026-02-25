Apple впервые выпустит Mac с сенсорным экраном: в этом году ожидается M6 MacBook Pro с OLED-панелью и новой версией интерфейса macOS, адаптированной под касания. По данным недавно появившегося отчёта, экран будет содержать небольшой «hole‑punch»-вырез для камеры, а вокруг него появится знакомая по iPhone Dynamic Island, но в уменьшенном варианте.

Особенности M6 MacBook Pro

Новая аппаратная и программная связка описывается так: экран — OLED с поддержкой сенсорного ввода; над камерой — маленький круглый вырез, который программно будет «маскироваться» интерфейсом Dynamic Island; macOS получит элементы, которые меняют вид в зависимости от того, касается ли пользователь экрана или использует клавиатуру и трекпад.

OLED сенсорный дисплей с «hole‑punch»-вырезом для камеры

Dynamic Island в уменьшенном формате вокруг выреза

Динамический интерфейс macOS, адаптирующийся под касания и клики

Меню, расширяющиеся вокруг пальца при касании для удобного выбора

Поддержка жестов вроде быстрого скроллинга, масштабирования изображений и PDF

Тач‑оптимизированный выбор эмодзи и другие мелкие улучшения для пальцев

Отмечается, что Apple не перекладывает на Mac роль «touch‑first»: клавиатура и трекпад останутся основными инструментами, а сенсор — дополнительный способ взаимодействия. Это похоже на компромисс: интегрировать удобства iPad и iPhone, не ломая привычную рабочую модель macOS.

Когда выйдет и что до этого

Выпуск M6 с сенсорным экраном ожидается осенью, скорее всего в октябре или ноябре. Перед этим Apple должна анонсировать и новые MacBook Pro на базе M5 Pro и M5 Max — они, по планам, появятся весной на мартовском мероприятии.

Переход Apple к сенсорным Mac — не столько технологическая сенсация, сколько признание: конкуренты на Windows уже давно предлагают сенсорные ноутбуки и конвертируемые модели от Microsoft, Dell и Lenovo. В то же время у Apple есть свой багаж ошибок и экспериментов: Touch Bar не прижился у большинства профессионалов, поэтому компания вряд ли станет навязывать новую парадигму.





Софт-решения здесь важнее железа. Если macOS действительно сможет автоматически подстраивать элементы управления под тип ввода — увеличивать цели для пальцев, подставлять контекстные меню и запоминать предпочтения пользователя — переход будет менее болезненным для профессионалов, которые боятся потерять точность трекпада.

Чего ждать дальше

Главный вопрос — адаптация экосистемы. Разработчики приложений для macOS должны будут подумать о гибридных интерфейсах, чтобы их программы одинаково удобно работали и пальцем, и курсором. От этого зависит, станет ли сенсорный Mac массовым инструментом для дизайнеров и создателей или останется нишевой опцией для тех, кто часто использует iPad и Mac вместе.