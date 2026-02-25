Фонд The Document Foundation объявил о возобновлении работы над LibreOffice Online: решение 2022 года о приостановке проекта было аннулировано после голосования сообщества, и репозиторий снова откроют для вкладов разработчиков. При этом TDF предупреждает, что код пока нестабилен и просит сообщество помочь с тестированием, исправлениями и продвижением, а также уточняет: сервисов на своих серверах фонд предоставлять не будет — будут инструменты для самохостинга.

Проект получил «свежий старт» после внутреннего голосования совета The Document Foundation, итогом которого стало аннулирование предыдущей резолюции о приостановке разработки. TDF намерена сообщать о состоянии репозитория, публиковать предупреждения о стабильности и активно привлекать вкладчиков в код, тестирование, технологии и маркетинг.

Что получат пользователи LibreOffice Online

Новая стратегия строится вокруг идеи дать людям инструменты для запуска онлайн‑версии на своих серверах, а не конкурировать как облачный провайдер. Коротко о содержании планов:

Репозиторий LibreOffice Online будет снова открыт для внешних вкладов.

TDF будет публиковать предупреждения о текущем состоянии кода и отмечать нестабильные участки.

Приглашают сообщество участвовать в разработке, QA и маркетинге проекта.

Фонд не будет хостить публичные серверы; распространяемые инструменты предназначены для самохостинга.

Чем LibreOffice Online отличается от Collabora Online

В 2022 году опасения были связаны с конкуренцией: Collabora Online — коммерческая разработка на базе LibreOffice и важный вкладчик в экосистему. Сейчас TDF решил не входить в прямую конкурентную борьбу за облачных клиентов и вместо этого предлагает открытый стек для организаций и энтузиастов, которые предпочитают держать данные у себя.

«Теперь начинается работа. Мы планируем вновь открыть репозиторий LibreOffice Online в The Document Foundation для вкладов, но будем предупреждать о состоянии репозитория, пока команда TDF не согласует, что он безопасен и пригоден для использования — одновременно мы будем поощрять сообщество присоединиться к разработке кода, технологий и других вкладов, которые помогут движению вперёд. Мы будем активно сотрудничать с сообществом, чтобы определить, как развивать LibreOffice Online, включая его технологическую основу, QA и маркетинг.» The Document Foundation, совет директоров

Чего ждать дальше

Это начало пути, а не выпуск готового продукта: первые сборки будут ориентированы на тех, кто умеет разворачивать и поддерживать сервисы самостоятельно. Если сообщество активно подключится, проект может стать привлекательным вариантом для государственных учреждений и компаний, которые требуют контроля над данными. Если же вкладов не будет — развитие снова застопорится, и роль «онлайн‑офиса» в экосистеме LibreOffice останется за партнёрами вроде Collabora.



