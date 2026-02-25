reasons to use libreoffice over microsoft 365
Фонд The Document Foundation объявил о возобновлении работы над LibreOffice Online: решение 2022 года о приостановке проекта было аннулировано после голосования сообщества, и репозиторий снова откроют для вкладов разработчиков. При этом TDF предупреждает, что код пока нестабилен и просит сообщество помочь с тестированием, исправлениями и продвижением, а также уточняет: сервисов на своих серверах фонд предоставлять не будет — будут инструменты для самохостинга.

Проект получил «свежий старт» после внутреннего голосования совета The Document Foundation, итогом которого стало аннулирование предыдущей резолюции о приостановке разработки. TDF намерена сообщать о состоянии репозитория, публиковать предупреждения о стабильности и активно привлекать вкладчиков в код, тестирование, технологии и маркетинг.

Содержание
1. Что получат пользователи LibreOffice Online
2. Чем LibreOffice Online отличается от Collabora Online
3. Чего ждать дальше

Что получат пользователи LibreOffice Online

Новая стратегия строится вокруг идеи дать людям инструменты для запуска онлайн‑версии на своих серверах, а не конкурировать как облачный провайдер. Коротко о содержании планов:

  • Репозиторий LibreOffice Online будет снова открыт для внешних вкладов.
  • TDF будет публиковать предупреждения о текущем состоянии кода и отмечать нестабильные участки.
  • Приглашают сообщество участвовать в разработке, QA и маркетинге проекта.
  • Фонд не будет хостить публичные серверы; распространяемые инструменты предназначены для самохостинга.

Чем LibreOffice Online отличается от Collabora Online

В 2022 году опасения были связаны с конкуренцией: Collabora Online — коммерческая разработка на базе LibreOffice и важный вкладчик в экосистему. Сейчас TDF решил не входить в прямую конкурентную борьбу за облачных клиентов и вместо этого предлагает открытый стек для организаций и энтузиастов, которые предпочитают держать данные у себя.

«Теперь начинается работа. Мы планируем вновь открыть репозиторий LibreOffice Online в The Document Foundation для вкладов, но будем предупреждать о состоянии репозитория, пока команда TDF не согласует, что он безопасен и пригоден для использования — одновременно мы будем поощрять сообщество присоединиться к разработке кода, технологий и других вкладов, которые помогут движению вперёд. Мы будем активно сотрудничать с сообществом, чтобы определить, как развивать LibreOffice Online, включая его технологическую основу, QA и маркетинг.»

The Document Foundation, совет директоров

Чего ждать дальше

Это начало пути, а не выпуск готового продукта: первые сборки будут ориентированы на тех, кто умеет разворачивать и поддерживать сервисы самостоятельно. Если сообщество активно подключится, проект может стать привлекательным вариантом для государственных учреждений и компаний, которые требуют контроля над данными. Если же вкладов не будет — развитие снова застопорится, и роль «онлайн‑офиса» в экосистеме LibreOffice останется за партнёрами вроде Collabora.


Источник: Xda-developers

