Ford объявил отзыв более 450 000 автомобилей в США из‑за дефекта задней подвески, который может привести к потере управления. Главный удар приходится на модели Explorer 2017-2019 годов: у них трескается так называемая тяга схождения (toe link), и это повышает риск аварий.

Регулятор NHTSA считает, что при разрыве тяги водитель теряет точность управления задними колесами. По информации производителя, пострадавших пока нет, но зафиксированы два случая столкновения с дорожными ограждениями, которые могут быть связаны с отказом детали. Замена детали будет бесплатной для владельцев через дилеров.

Какие модели затронуты

Наиболее масштабная часть отзыва охватывает более 400 000 Ford Explorer 2017-2019 годов выпуска — у этих внедорожников возможен разрыв задней тяги схождения. Дополнительно Ford отзывает свыше 40 000 автомобилей по другим проблемам: сбои в батареях и дефекты педали тормоза, которые тоже могут привести к аварийной ситуации.

Как проявляется проблема и что делать владельцам

Если тяга треснет, владелец может услышать стук в задней части машины, заметить неправильный развал колеса или почувствовать ухудшение управляемости. Дилеры получили уведомления 25 февраля, а письма владельцам начнут рассылать с 9 марта; замена детали проводится бесплатно.

Модель: Ford Explorer 2017-2019 — основная часть отзыва.

Симптомы: стук, смещение заднего колеса, ухудшение управляемости.

Даты: дилеры уведомлены 25 февраля, письма владельцам с 9 марта.

Что сделают: бесплатная замена тяги схождения на улучшенную версию.

До тех пор, пока не будет установлена новая деталь, владельцам стоит избегать высоких скоростей и внимательно следить за шумами и положением задних колёс. Если вы заметили описанные симптомы — записывайтесь к дилеру как можно скорее; сильного дефицита запчастей обычно не возникает, но очереди в сервисах возможны.





Ford — частый гость в сводках об отзыве

Компания уже пережила рекордный по числу отзывов год: в прошлом году Ford выпустил 103 отдельных отзыва. Рост количества отзывов у автопроизводителей — не редкость: автомобили сложнее, регуляторы строже, а внимательность к безопасности выше. Для бренда это значит и повышенные затраты, и удар по репутации, особенно если дефект касается управляемости — самого базового атрибута автомобиля.

Практика показывает: массовые отзывы могут временно снизить интерес к моделям на вторичном рынке, но оперативные и прозрачные сервисные программы уменьшают долгосрочный ущерб. Бесплатная замена и работа с дилерской сетью — стандартный ход, который сглаживает негатив у большинства владельцев.

Чего ждать дальше

В ближайшие недели стоит следить за расширением списка затронутых VIN и за тем, удастся ли производителю быстро обеспечить достаточный запас улучшенных тяг. Для водителей — вопрос простой: получать письмо и записываться в сервис. Для Ford — проверка эффективности сервисной сети и способность удержать доверие клиентов в период, когда регуляторы и СМИ внимательно отслеживают каждый отзыв.