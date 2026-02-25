Федеральный суд США во вторник удовлетворил ходатайство OpenAI об отклонении иска xAI о краже коммерческих тайн и переманивании сотрудников, но дал истцу возможность внести поправки и подать дело заново. Судья отметила, что в текущей редакции жалобы отсутствуют обвинения в конкретных действиях самой OpenAI: факты, описанные xAI, касаются поведения отдельных бывших сотрудников, а не компании в целом.

Что решил суд

Судья Рита Ф. Лин признала, что xAI перечисляет восемь случаев ухода сотрудников в OpenAI и ряд подозрительных эпизодов — копирование исходного кода при уходе, сохранённые рабочие чаты, попытки получить доступ к данным после увольнения и отказ предоставить подтверждающие документы. Тем не менее эти описания не связывают OpenAI с организацией или поощрением таких действий, поэтому иск отклонён «с возможностью доработки» (leave to amend).

«xAI не указывает на какое-либо неправомерное поведение OpenAI. Вместо этого он ссылается на восьмерых бывших сотрудников xAI, которые ушли в OpenAI примерно в одно и то же время», — написала судья. Рита Ф. Лин, федеральный судья США

Что получаем по фактам

Решение: ходатайство OpenAI об отклонении иска — удовлетворено с правом на доработку со стороны xAI.

Поводы иска: предполагаемое копирование кода, сохранение рабочих чатов, попытки доступа к данным, массовый переход сотрудников.

Ключевой момент суда: отсутствуют обвинения в действиях OpenAI как организации — только поведение отдельных лиц.

Контекст: часть широкой вражды между Илоном Маском и нынешним руководством OpenAI; параллельный иск о превращении OpenAI в коммерческую компанию запланирован к рассмотрению в апреле.

OpenAI в соцсетях приветствовала решение суда, назвав иск необоснованной атакой в рамках более широкой кампании давления, затеянной руководством xAI.

«Мы приветствуем решение суда. Этот безосновательный иск никогда не был чем-то иным, как ещё одним фронтом кампании преследования со стороны господина Маска», — написал представитель OpenAI в посте в X. OpenAI, сообщение в X

Что дальше: xAI может переформулировать претензии, добавить новые факты и попытаться доказать, что OpenAI как организация знала или направляла действия бывших сотрудников. Практическая сложность для истца — провести грань между индивидуальными нарушениями и корпоративной ответственностью, особенно когда речь о быстрых переходах сотрудников в конкурентную структуру. Параллельно судебная история между Илоном Маском и командой OpenAI будет развиваться и в других делах, где ставки выше — включая спор о преобразовании OpenAI в коммерческую компанию.