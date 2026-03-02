Компания iQOO подтвердила, что 12 марта в Индии состоится запуск смартфона iQOO Z11x. Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 7200 мА·ч, что, по заявлению производителя, является рекордом в своём сегменте. Ожидается, что устройство обеспечит до 40 часов воспроизведения видео и 93 часов прослушивания музыки на одном заряде. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт и функция обратной зарядки. Производитель утверждает, что батарея сохранит свою эффективность в течение шести лет.

Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7400 Turbo и будет доступен в конфигурациях с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также ожидаются версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 16 и фирменной оболочкой OriginOS 6. Дизайн включает квадратный модуль камеры с двумя сенсорами, стандартной LED-вспышкой и дополнительным кольцевым светодиодом. Будут доступны варианты в мятно-зелёном и чёрном цветах.

Ранее сообщалось, что iQOO Z11x будет стоить менее 23 000 индийских рупий (около 250 долларов США) и будет продаваться через Amazon и официальный онлайн-магазин iQOO. Ожидается, что новинка станет преемником модели iQOO Z10x, которая предлагала 6,72-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет Dimensity 7300, 50-мегапиксельную основную камеру и степень защиты IP64.

Согласно некоторым сообщениям, модель Vivo T5x из серии T может иметь схожие характеристики с iQOO Z11x.