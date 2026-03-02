Motorola официально объявила о долгосрочном партнёрстве с фондом GrapheneOS, разработчиком специализированной версии Android, ориентированной на максимальную защиту и минимизацию зависимостей от Google. В рамках сотрудничества новый смартфон Motorola получит предустановленную систему GrapheneOS, а некоторые функции из неё будут интегрированы в другие модели компании.

Презентация соглашения прошла на выставке MWC 2026 в Барселоне. Компания говорит, что со временем внедрит улучшения безопасности и дополнительные возможности GrapheneOS не только в одном устройстве, но и расширит пакет программных функций на ряд своих гаджетов.

На данный момент GrapheneOS официально поддерживает только смартфоны Google Pixel, зачастую считающиеся эталоном защищённости среди Android-устройств. Существующие модели Motorola, включая актуальный флагман Signature, пока не соответствуют требованиям проекта по аппаратной части. Это значит, что для запуска GrapheneOS Motorola готовит принципиально новое устройство с более мощной и современной платформой.

Что такое GrapheneOS и почему это важно для Motorola

GrapheneOS — это закрытая версия Android с усиленными мерами приватности и безопасности, лишённая сервисов Google. Многие считают её идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить приватность и контроль над смартфоном, минимизируя отслеживание.

Для Motorola заявление о сотрудничестве — необычный шаг в сторону безопасности и пользовательских прав. Большинство производителей сфокусированы на добавлении косметических новинок и интеграции экосистемы Google, а здесь компания выбирает компромисс с дехромированным Android и уникальными решениями безопасности.





Такой ход может привлечь аудиторию, для которой защита данных и отказ от сервисов Google важнее, чем наличие предустановленных приложений и массовая совместимость. Сама Motorola пока не раскрывает, какие именно функции GrapheneOS появятся в её устройствах, оставляя интерес у сообщества пользователей с высоким уровнем компьютерной грамотности.

Перспективы и вызовы на рынке мобильных ОС

Поддержка GrapheneOS — это попытка Motorola выделиться на фоне конкурентов: Samsung, Xiaomi и Huawei активно наращивают функции и расширяют собственные оболочки, а Google строит свою Android-экосистему вокруг сервисов и облачных функций.

В то же время узкая специализация GrapheneOS сужает массовость рынка. Как показал опыт других попыток дехромированных Android-решений, аудитория остаётся нишевой, отдавая приоритет безопасности и автономности, а не универсальности приложений.

Motorola, реализуя поддержку GrapheneOS в будущем смартфоне, рискует столкнуться с компромиссами — устройство должно превосходить фирменные флагманы по аппаратуре и при этом сохранить особенности гибкой и защищённой ОС. Если удастся найти правильный баланс, это будет заметным сигналом рынку о растущем спросе на приватность.