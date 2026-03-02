На выставке MWC 2026 Motorola представила свой первый складной смартфон в формате «книга» — Razr Fold. Помимо интересной конструкции, устройство привлекло внимание камерой, которая получила золото DXOMARK с оценкой 164 балла. Такое признание — редкость для складных аппаратов и показатель амбициозных попыток Motorola ворваться в сегмент премиум-гибридов.

Технические характеристики Motorola Razr Fold

Экран внешней панели — 6,6-дюймовый pOLED с частотой обновления 165 Гц и разрешением 2520 × 1080 точек. Основной внутренний дисплей — 8,1-дюймовый LTPO с частотой до 120 Гц и разрешением 2484 × 2232 пикселей. Оба экрана поддерживают 10-битный цвет, HDR10+, Dolby Vision и проверены по Pantone. Яркость достигает внушительных 6000 и 6200 нит соответственно, а защиту обеспечивает Gorilla Glass Ceramic 3.

Толщина устройства — около 4,6 мм в разложенном состоянии и 9,9 мм в сложенном, при весе 244 г. Внутри установлен Snapdragon 8 Gen 5 с 16 ГБ оперативной LPDDR5X-памяти и до 1 ТБ постоянной памяти в некоторых регионах. Смартфон работает на Android 16 с обещанными семью годами обновлений ОС и безопасности.

Батарея — значительные 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт проводом и 50 Вт — по беспроводу. Есть даже обратная зарядка 5 Вт. Это один из самых мощных аккумуляторов в сегменте складных устройств на сегодня.

Камеры и возможности съёмки

Motorola делает ставку на камеры: основной модуль — 50 МП Sony LYTIA 828 со стабилизацией изображения. Кроме него есть широкоугольный 50 МП с макросъёмкой и 50 МП перископ с 3-кратным оптическим зумом и OIS. На внешнем экране спрятана фронтальная камера на 32 МП, а под основным экраном — 20 МП модуль для селфи.





Ролики можно снимать в разрешении до 8K с поддержкой Dolby Vision, а продвинутые AI-алгоритмы улучшают динамический диапазон, цветопередачу и работу в условиях недостаточного освещения. Такой камерный набор выглядит одним из лучших среди складных смартфонов и стал главным фактором высокой оценки DXOMARK.

Цена, цвета и сроки выхода

В Европе Razr Fold стоит 1999 евро. Вскоре после старта продаж на старом континенте устройство появится в Северной Америке, затем ожидается китайская версия. Доступны два цвета — Pantone Blackened Blue и Pantone Lily White. По предварительным данным, коммерческий запуск назначен на второй квартал 2026 года.

Motorola делает ставку на долгосрочную поддержку и улучшенный пользовательский опыт в сегменте, где Samsung и другие гиганты пока доминируют. На фоне высокой цены и эксклюзивной реализации вопросов к дизайну минимум. Как и в случае с другими складными новинками, главный риск — оправдать ощущение «нового формата» за счёт высокой стоимости и длительной практичности.