Компания AGIBOT, работающая в сфере воплощённого искусственного интеллекта, продемонстрировала полный спектр своих гуманоидных роботов и прикладных решений на выставке MWC 2026. Тем самым производитель подчеркнул стратегический курс на расширение присутствия в Европе. После недавних показов в Милане и Мюнхене компания представила интегрированные робототехнические системы для розничной торговли, промышленности, логистики и сервисного сектора — как на собственном стенде, так и совместно с партнёрами по экосистеме.

Портфель AGIBOT включает несколько платформ, ориентированных на разные сценарии применения. Серия A2 — это полноразмерные гуманоиды для работы на ресепшене и навигации посетителей. Серия X2 представляет собой компактных роботов для развлечений, образования и исследований. Модель G2 — это гуманоид на колёсной базе для промышленных задач, включая точную сборку. Также компания показала четырёхногого робота D1 для логистики и патрулирования, автономную систему уборки C5 и высокоточный манипулятор OmniHand для сервисных и промышленных задач.

В рамках мероприятия AGIBOT официально запустила глобальный онлайн-магазин, где доступны покупка и лизинг роботов серий A, X и D. Кроме того, компания представила платформу Robot-as-a-Service (RaaS), которая позволяет арендовать роботов на краткосрочной основе — от одного дня. Стоимость начинается от 899 евро. Услуга аренды уже доступна в 17 странах и регионах, включая Испанию, Германию, Францию, Италию, Великобританию, а также отдельные рынки Северной Америки и Азии.

Параллельно AGIBOT продемонстрировала интеграции с отраслевыми партнёрами. На стенде China Telecom четырёхногий робот D1 показал возможности сенсорики и связи на базе 6G. Также компания подписала меморандум о взаимопонимании с Singtel Enterprise для совместной разработки робототехнических решений с использованием инфраструктуры 5G в Сингапуре.

»Европа является важным центром инноваций, и мы намерены выстраивать прочные локальные партнёрства», — заявил Уильям Ши, президент европейского подразделения AGIBOT. По его словам, через открытую кооперацию компания планирует совместно развивать экосистему воплощённого ИИ, ориентированную на потребности региона.





Участие AGIBOT в MWC 2026 отражает более широкую стратегию компании по внедрению универсальных гуманоидных роботов в реальные рабочие среды и расширению доступа к ним за счёт гибких моделей владения и аренды.