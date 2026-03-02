Sony раскрыла список игр, которые при запуске на PS5 Pro смогут использовать обновлённый PSSR-апскейлер — технологию повышения качества изображения в режиме апскейлинга. Среди игр есть как последние хиты, так и классические блокбастеры, что обещает заметно улучшить визуальную составляющую без необходимости программного ремастера.

Апдейт для самой консоли с поддержкой этой технологии ожидается уже в марте. Пока список насчитывает около 70 наименований, включая крупные релизы вроде Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, God Of War Ragnarök и Marvel’s Spider-Man 2. По мнению экспертов, такой рост внимания к апскейлингу — ответ на усиливающуюся конкуренцию с Xbox Series X и потенциальное давление со стороны PC, где возможности масштабирования изображения тоже растут.

Что меняет апскейлер PSSR в играх на PS5 Pro

Обновлённый PSSR (Probe-Scattering Screen-Space Reflection) — это сочетание алгоритмов трассировки лучей и интеллектуального апскейлинга, которое повышает детализацию и чёткость изображения, сохраняя при этом высокую производительность. В списке оказались проекты с различной графической стилистикой — от фотореалистичных симуляторов F1 24 и гонок Gran Turismo 7 до атмосферных приключений Silent Hill 2 и масштабных RPG вроде Dragon Age The Veilguard.

Для пользователя это значит более плавную картинку с менее заметными артефактами при увеличении разрешения до 4K и выше. В условиях аппаратного прироста PS5 Pro, это не просто косметическое улучшение, а важный шаг в борьбе за внимание геймеров, которых всё сложнее удивить стандартной графикой без растущих требований к ресурсам.

Шаг Sony в сторону гибридных технологий масштабирования

В отличие от классических методов апскейла или дешёвой регенерации пикселей, современные алгоритмы PSSR задействуют аппаратные способности консоли глубже, анализируя световые эффекты и отражения в реальном времени. Это позиционирует Sony ближе к технологиям NVIDIA DLSS или AMD FSR, которые становятся нормой на PC. В то же время, обновление списков игр с поддержкой PSSR показывает, что Sony старается максимально эффективно интегрировать эту технологию в свой каталог, делая упор не на новые проекты, а и на ремастеры и переиздания.





Эксперты ждут, что к релизу PS5 Pro список расширится, а разработчики будут адаптировать свои игры под этот апскейлер — это создаст прецедент регулярного улучшения визуальных эффектов без необходимости полной переработки проектов.