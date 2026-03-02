Sonos готовит новую портативную колонку, которая сочетает Bluetooth и AirPlay 2, она уже засветилась в онлайн-магазине Best Buy в Канаде до официального анонса. Судя по утечке, устройство будет компактнее Sonos Move 2 и получит ремешок для удобной переноски.

При примерной цене в 400 канадских долларов (около 300 долларов США) в описании продукта значились следующие характеристики: автономность до 24 часов, водонепроницаемость по стандарту IP67, AUX-вход, зарядка через USB-C и поддержка беспроводной зарядной базы. Запланированная дата релиза — 31 марта.

На данный момент в ассортименте Sonos есть две портативные модели — компактный и более доступный по цене Roam 2 за $179 и более крупный и дорогой Move 2 за $499. Новая колонка займет промежуточное положение, заполняя нишу между ними и предлагая альтернативу для пользователей, которым нужен баланс между портативностью и качеством звука.

В сегменте портативных AirPlay 2 колонок Apple пока не предлагает специальных моделей, хотя у неё есть недорогая Bluetooth-колонка USB-C Beats Pill за $129. Новинка Sonos может заинтересовать тех, кто ищет универсальное устройство с поддержкой как Bluetooth, так и AirPlay 2 — удобный вариант для экосистемы Apple и для более широкой аудитории.

Кроме того Sonos обещает улучшения для владельцев iPhone — в скором времени появятся удобные элементы управления воспроизведением прямо с экрана блокировки, что повысит удобство использования всей линейки колонок на iOS.



