Samsung представила Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra — всё как и ожидалось. Однако версия Pro, которая должна была заменить стандартные S26 и Plus, в этом году так и не появилась. Возможно, причина — слабые продажи предшественника S25 Edge, но аналитики рассчитывают на её выход уже в 2027-м.

Несмотря на очевидный прогресс в Galaxy S26, чтобы назвать смартфон Pro, Samsung предстоит выполнить несколько важных улучшений.

Новый дизайн с премиальными акцентами для Galaxy S27 Pro

Дизайн S26 был сдержанным и функциональным, но без остроты, которая бывает у конкурентов — Pixel или iPhone. В этом плане S26 Ultra немного выделяется, и эти особенности стоит расширить для S27 Pro. Ранее Samsung использовала титан для улучшения теплового режима и премиального ощущения, но в S26 перешла на Armor Aluminum 2. Титановые вставки в ключевых зонах придадут S27 Pro необходимый статус без излишней вычурности.

Камеры: не уменьшать планку, а подтянуть до уровня Ultra

Samsung практически не допускала провалов с камерами в S-серии, но разрыв между S26 и S26 Ultra всё ещё ощутим. В версии Pro необходим баланс: Ultra должен оставаться топом с 50 МП телефото-зумом, а вот основная 200 МП камера и 50 МП ультраширокоугольная линза обязаны появиться в наборе S27 Pro. Такие улучшения сделают Pro привлекательным конкурентом и позволят ему действительно достойно противостоять старшей модели.

Повышение скорости зарядки — надо было сделать это ещё вчера

25 Вт проводной зарядки Galaxy S26 сейчас уже называют устаревшим стандартом. Флагманы Google, Motorola и Apple давно предлагают более мощную зарядку, а Samsung до сих пор «дремлет» в этом вопросе. Даже Galaxy Z Fold 7 разделяет со S26 скромный показатель в 25 Вт. Для S27 Pro увеличение до 30 Вт или 45 Вт — минимум, чтобы не выглядеть аутсайдером среди топовых смартфонов.





Расширение опций памяти: 1 ТБ для настоящего профессионала

Отказ от базовой версии с 128 ГБ в S26 — правильный шаг, ведь сейчас 256 ГБ — минимум для флагмана. Но S27 Pro стоит предложить выбор вплоть до 1 ТБ памяти. Такой объём даст реальный простор для хранения данных, приложений и медиа — без компромиссов, на которые приходится идти у простых моделей.

Убираем Plus ради яркости Pro

Сейчас в линейке Samsung Plus фактически существует между базой и Ultra. Если убрать Plus из уравнения и заменить его Edge-моделью с узким и компактным корпусом, то S27 Pro сможет наконец стать «младшим братом» Ultra — с полноценными функциями и размером поменьше, а не просто уменьшенной версией Plus. Это даст Samsung возможность выделить Pro на свой манер, без ограничений по схожести с Plus.

S27 Pro должен перестать быть плашкой между базовым и Ultra. Вместо этого он обязан занять самостоятельную нишу как реальный профессиональный и компактный флагман с улучшениями, которых нет в базовой версии. Это единственный способ вернуть интерес к линейке и обойти конкурентов с более свежими идеями.