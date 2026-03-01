Сразу после объявления AYN о повышении цен на портативные консоли Thor и Odin 3 компания Retroid также сообщила о пересмотре стоимости своего новейшего устройства — Pocket 6. При этом производитель не только увеличивает цену, но и полностью прекращает выпуск одной из версий модели.

О повышении цен Retroid объявила сегодня через свои социальные сети. Как и в случае с AYN, причиной названы дефицит и рост стоимости оперативной памяти и накопителей.

С понедельника, 2 марта, базовая версия Retroid Pocket 6 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища подорожает на 15 долларов — с 229 до 244 долларов.

При этом компания решила не повышать цену на модель с 12 ГБ оперативной памяти, а полностью снять её с производства. По словам производителя, из-за новых закупочных цен у поставщиков невозможно продолжать выпуск этой конфигурации по приемлемой стоимости, а компенсировать рост затрат самостоятельно компания также не может.

Версия с 12 ГБ ОЗУ оснащалась 256 ГБ встроенной памяти и стоила 279 долларов. На момент публикации она уже отмечена как »нет в наличии» на официальном сайте Retroid, поэтому оформить заказ до прекращения продаж невозможно. Однако компания пообещала выполнить все ранее оформленные заказы по прежней цене.



