В последнее время всё чаще ходят слухи о новом поколении Xbox. Хотя Microsoft официально не подтверждала разработку новой консоли, ранее уже появлялись намёки на планы компании в области игрового «железа». И это несмотря на переход к кроссплатформенной стратегии и отказ от жёстких эксклюзивов — Microsoft, похоже, не собирается уходить с рынка консолей.

Теперь появился новый сигнал, указывающий на возможный релиз Xbox в 2027 году. Прямого подтверждения пока нет, однако источник информации считается весьма надёжным.

Как обратило внимание издание The Verge, генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что компания готовится к потенциальному запуску новой игровой консоли. Напомним, ранее Microsoft уже подтверждала партнёрство с AMD для разработки следующего поколения Xbox. А во время недавнего отчётного звонка для инвесторов Лиза Су сообщила следующее:

«Разработка Xbox следующего поколения от Microsoft с использованием полукастомного процессора AMD идёт успешно и продвигается в сторону возможного запуска в 2027 году».

При этом важно обратить внимание на формулировку. Лиза Су говорит о готовности поддержать запуск в 2027 году, а не о том, что релиз точно состоится именно тогда. Иными словами, AMD будет технически готова, если Microsoft примет решение выпустить новую консоль в этот период, но это не является официальным анонсом.





Тем не менее, причин откладывать новое поколение у Microsoft может быть немного. Текущие Xbox Series X и Series S, хотя и остаются актуальными, не совсем вписываются в предполагаемое новое направление компании. По слухам, следующий Xbox будет работать на модифицированной версии Windows 11. Это укладывается в стратегию Microsoft по превращению своей операционной системы в универсальную платформу для игр — независимо от того, используется ли ПК, ноутбук, портативное устройство или консоль. В таком сценарии Windows 11 становится единым фундаментом для всей игровой экосистемы.