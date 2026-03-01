Компания Lenovo, судя по утечкам, готовит к выставке MWC 2026 ещё одно экспериментальное устройство. После недавней информации о складной игровой портативной консоли в сети появились изображения нового концепта — модульного ноутбука ThinkBook, который переосмысливает традиционную компоновку лэптопа.

Рендеры опубликовал инсайдер Эван Бласс. На изображениях устройство обозначено как ThinkBook Modular AI PC concept. В закрытом виде оно выглядит как обычный ноутбук-»раскладушка», однако нижняя часть корпуса предлагает необычные варианты конфигурации.

На одном из изображений показана стандартная клавиатура с тачпадом. На другом — вся нижняя панель заменена дополнительным дисплеем. В ещё одной конфигурации основной экран отсоединён и расположен сбоку, что может указывать на поддержку сменных или съёмных модулей.

Судя по концепции, пользователям предлагают возможность выбирать между физической клавиатурой и дополнительным экраном в зависимости от задач. Второй дисплей может использоваться как расширенное рабочее пространство, поверхность для рисования или отдельная панель управления. При необходимости устройство возвращается к классическому формату ноутбука.

Lenovo уже не раз экспериментировала с модульными и нестандартными решениями, особенно в рамках выставки MWC. Ранее компания демонстрировала концепты с раздвижными дисплеями, магнитными модулями и даже прозрачными панелями. Не все из них дошли до серийного производства, однако отдельные идеи впоследствии нашли применение в реальных продуктах.





Пока остаётся много вопросов. Неясно, каким образом будут подключаться модули — с помощью магнитов, контактов pogo pin или внутренних направляющих. Также нет информации о поддержке стилуса, разрешении дополнительного экрана и о том, какую роль в устройстве будут играть функции искусственного интеллекта.

Как и большинство концептов, представляемых на MWC, этот проект может служить скорее демонстрацией возможностей и сбором обратной связи, чем анонсом готового к выпуску продукта. Lenovo традиционно использует выставку для презентации перспективных разработок перед возможным запуском в массовое производство.

MWC 2026 официально стартует в Барселоне 2 марта, так что подробности, вероятно, появятся уже в ближайшее время. Станет ли модульный ThinkBook серийным устройством или останется экспериментом, пока неизвестно, но он уже пополнил список необычных ПК-концептов компании.