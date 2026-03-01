Supermicro анонсировала платформу MicroBlade с максимальной плотностью размещения узлов на базе процессоров AMD EPYC 4005. Система нацелена на облачные и периферийные вычисления, позволяя разместить до 320 вычислительных модулей в стандартной 48U-стойке.

В основе MicroBlade лежат компактные узлы MBA-315R-1DE12, оснащённые процессорами с архитектурой AM5 (LGA-1718) мощностью до 110 Вт и максимум 16 ядрами с поддержкой 32 потоков. Каждый блок поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 в двух слотах, а также один SSD M.2 NVMe и два накопителя EDSFF E1.S.

Узел оборудован контроллером Aspeed AST2600 BMC, двумя 25-гигабитными сетевыми портами на базе Broadcom BCM57414 и модулем TPM 2.0 для безопасности. Физические размеры узла — 589,28 × 125,48 × 30,48 мм, масса — около 1,5 кг, рабочий температурный диапазон — от +10 до +35 °C.

Суммарно платформа поддерживает до 40 узлов в одном корпусе форм-фактора 6U, что в совокупности даёт «беспрецедентную вычислительную плотность» в 320 узлов на европейскую 48U-стойку. Supermicro обещает высокую энергоэффективность и экономичность, что критично для масштабируемых многопользовательских сервисов.

Высокая плотность и универсальность применения MicroBlade

Плотность — главный аргумент MicroBlade, ведь на лицо серьёзный сдвиг в сторону компактных серверных решений. Для сравнения конкуренты в сегменте облачной периферии редко предлагают более 16−20 узлов на подобный объём корпуса. MicroBlade существенно экономит место в дата-центрах и снижает расходы на охлаждение и электричество.





Платформа подходит для разнообразных задач: от виртуальных частных серверов и микросервисов до кибербезопасности и электронной коммерции. Это база для рабочих нагрузок, требующих масштабируемости при ограниченном пространстве и энергопотреблении — сферы востребованные в эру бурного роста облачных технологий и edge computing.

Поддержка DDR5-5600 и быстрых NVMe-накопителей гарантирует достойную производительность. Вместе с процессорами AMD EPYC 4005, оптимизированными под энергоэффективность, MicroBlade выделяется среди аналогов по балансу мощности и теплового пакета.

Остаётся вопрос, как быстро рынок примет эту новинку и насколько она сможет потеснить решения от Hewlett Packard Enterprise, Dell и Lenovo, которые активно развивают собственные развертывания на базе AMD EPYC. Однако уже сейчас MicroBlade выглядит привлекательным выбором для облачных провайдеров, которым важен каждый сантиметр свободного пространства.