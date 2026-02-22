mkggqwabigfja2vsc5lsve
Розничные цены на наборы DDR5 в Европе после резкого зимнего подъёма начали снижаться: агрегированный график из сообщества PC Master Race и мониторинг цен на Amazon Germany через CamelCamelCamel показывают, что большинство комплектов объёмом 32 ГБ уже торгуются ниже февральских пиков, хотя до довоенного уровня ещё далеко.

Содержание
1. Цена 32 GB DDR5 в Европе
2. Какие наборы мы проверяли
3. Почему цены были так высоки
4. Сравнение Европы и США
5. Что дальше с ценами на DDR5

Цена 32 GB DDR5 в Европе

На опубликованном графике усреднённая цена комплектов DDR5 объёмом 32 ГБ в ЕС росла с примерно €95-€100 летом 2025 года до пиковых значений в начале февраля 2026 года — около €430-€470 в среднем (минимальные предложения были чуть ниже). В последние недели обе линии на графике идут вниз — частичный откат после всплеска или начало более устойчивого падения.

  • Летние уровни: ≈ €95-€100 за 32 ГБ (с учётом НДС в Европе).
  • Пик: ≈ €430-€470 в начале февраля 2026 года.
  • Примеры падения: Corsair с ≈ €480 → ≈ €425; Kingston с ≈ €550 → €463 (данные по Amazon Germany).
  • В США цены также корректируются, но не везде и не так явно.

Какие наборы мы проверяли

Чтобы понять динамику, сравнивали конкретные 32 ГБ DDR5-6000/6400 dual-channel комплекты известных брендов в Amazon Germany через сервис CamelCamelCamel. Ритейл в Европе обычно включает НДС, поэтому номинальные суммы на ценниках выше, чем в США.

  • Crucial Pro 32 ГБ DDR5-6400 (CP2K16G64C38U5B)
  • Corsair Vengeance RGB 32 ГБ DDR5-6000 (CMH32GX5M2E6000C36)
  • G.Skill Flare X5 Series 32 ГБ DDR5-6000 (F5-6000J3636F16GX2-FX5)
  • Kingston Fury Beast 32 ГБ DDR5-6000 (KF560C30BBEK2-32)
  • Patriot Viper Venom 32 ГБ DDR5-6000 (PVV532G600C36K)
Почему цены были так высоки

Высокие цены — следствие нехватки чипов DRAM на фоне сильного спроса. Производители памяти сокращали портфели производства после кризисов предыдущих лет, а новые фабрики и линии, которые могли бы нарастить предложение, массово выйдут лишь в 2026-2027 годах. Переход на более эффективные технологические нормы также займёт время и не снимет давление мгновенно.

Ритейлеры реагируют быстро: при падении спроса или видимой избыточной стоимости они снижают ценники, чтобы не буксовать товаром. С другой стороны, производители DRAM в выигрыше — пока предложение ограничено, маржинальность остаётся высокой, и они не заинтересованы в агрессивных скидках.


Сравнение Европы и США

В США наборы DDR5 установили рекордные ценники — некоторые комплекты в начале 2026 года стоили заметно дороже, чем в Европе. Но структурно ситуация разная: европейские цены включают НДС, а американские — нет, что искажает прямое сравнение. При этом в обеих регионах наблюдалась коррекция, но в Европе она выглядит более выраженной — по крайней мере по розничным предложениям на Amazon Germany.

Что дальше с ценами на DDR5

Нельзя рассчитывать на быстрое возвращение к «обычным» €95-€100 за 32 ГБ до появления новых производственных мощностей или снижения совокупного спроса. Реальный порядок цен в 2026 году будет определять сочетание трёх факторов: скорость ввода новых линий, изменение потребительского интереса (игровые апдейты, дата-центры) и технологические переходы у производителей.

Практическая рекомендация для сборщиков и апгрейдеров — следить за динамикой по конкретным моделям: в ленте акций и у крупных ритейлеров можно поймать скидки на популярные комплекты. Для больших закупок пока выгоднее планировать сроки с учётом того, что существенного падения цены до докризисного уровня ожидать в ближайшие месяцы не стоит.

Источник: Tomshardware
