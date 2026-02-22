Розничные цены на наборы DDR5 в Европе после резкого зимнего подъёма начали снижаться: агрегированный график из сообщества PC Master Race и мониторинг цен на Amazon Germany через CamelCamelCamel показывают, что большинство комплектов объёмом 32 ГБ уже торгуются ниже февральских пиков, хотя до довоенного уровня ещё далеко.

Цена 32 GB DDR5 в Европе

На опубликованном графике усреднённая цена комплектов DDR5 объёмом 32 ГБ в ЕС росла с примерно €95-€100 летом 2025 года до пиковых значений в начале февраля 2026 года — около €430-€470 в среднем (минимальные предложения были чуть ниже). В последние недели обе линии на графике идут вниз — частичный откат после всплеска или начало более устойчивого падения.

Летние уровни: ≈ €95-€100 за 32 ГБ (с учётом НДС в Европе).

Пик: ≈ €430-€470 в начале февраля 2026 года.

Примеры падения: Corsair с ≈ €480 → ≈ €425; Kingston с ≈ €550 → €463 (данные по Amazon Germany).

В США цены также корректируются, но не везде и не так явно.

Какие наборы мы проверяли

Чтобы понять динамику, сравнивали конкретные 32 ГБ DDR5-6000/6400 dual-channel комплекты известных брендов в Amazon Germany через сервис CamelCamelCamel. Ритейл в Европе обычно включает НДС, поэтому номинальные суммы на ценниках выше, чем в США.

Crucial Pro 32 ГБ DDR5-6400 (CP2K16G64C38U5B)

Corsair Vengeance RGB 32 ГБ DDR5-6000 (CMH32GX5M2E6000C36)

G.Skill Flare X5 Series 32 ГБ DDR5-6000 (F5-6000J3636F16GX2-FX5)

Kingston Fury Beast 32 ГБ DDR5-6000 (KF560C30BBEK2-32)

Patriot Viper Venom 32 ГБ DDR5-6000 (PVV532G600C36K)

Почему цены были так высоки

Высокие цены — следствие нехватки чипов DRAM на фоне сильного спроса. Производители памяти сокращали портфели производства после кризисов предыдущих лет, а новые фабрики и линии, которые могли бы нарастить предложение, массово выйдут лишь в 2026-2027 годах. Переход на более эффективные технологические нормы также займёт время и не снимет давление мгновенно.

Ритейлеры реагируют быстро: при падении спроса или видимой избыточной стоимости они снижают ценники, чтобы не буксовать товаром. С другой стороны, производители DRAM в выигрыше — пока предложение ограничено, маржинальность остаётся высокой, и они не заинтересованы в агрессивных скидках.





Сравнение Европы и США

В США наборы DDR5 установили рекордные ценники — некоторые комплекты в начале 2026 года стоили заметно дороже, чем в Европе. Но структурно ситуация разная: европейские цены включают НДС, а американские — нет, что искажает прямое сравнение. При этом в обеих регионах наблюдалась коррекция, но в Европе она выглядит более выраженной — по крайней мере по розничным предложениям на Amazon Germany.

Что дальше с ценами на DDR5

Нельзя рассчитывать на быстрое возвращение к «обычным» €95-€100 за 32 ГБ до появления новых производственных мощностей или снижения совокупного спроса. Реальный порядок цен в 2026 году будет определять сочетание трёх факторов: скорость ввода новых линий, изменение потребительского интереса (игровые апдейты, дата-центры) и технологические переходы у производителей.

Практическая рекомендация для сборщиков и апгрейдеров — следить за динамикой по конкретным моделям: в ленте акций и у крупных ритейлеров можно поймать скидки на популярные комплекты. Для больших закупок пока выгоднее планировать сроки с учётом того, что существенного падения цены до докризисного уровня ожидать в ближайшие месяцы не стоит.