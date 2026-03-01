За несколько недель до анонса в марте в Китае появились первые снимки с камеры OnePlus 15T, наконец подтвердившие одно из главных ожиданий — 50-мегапиксельный перископный телеобъектив с оптическим зумом 3,5x. Этот компактный флагман станет одним из немногих небольших аппаратов с топовым Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и продуманной камерой, ориентированной на качественную съёмку портретов и архитектуры.

Характеристики камеры и особенности съёмки OnePlus 15T

Обнаруженный в образцах, опубликованных студией Wang Meng, 85-миллиметровый перископный объектив имеет диафрагму f/2,8 и позволяет получать качественные кадры с заметным отделением объекта от фона. Это видно по портретным снимкам с естественными тонами кожи и аккуратным боке, а также по детализированным архитектурным фотографиям с широкой динамической градацией и чёткостью. Специально для этого устройства Oppo разработала систему LUMO, которая улучшает глубину пространства и цветопередачу, одновременно сохраняя контекст среды, а не полностью изолируя объект.

Известный инсайдер DCS подтвердил оптику 50 МП с 85 мм и сообщил, что у 15T будут узкие рамки, беспроводная зарядка, высокая степень водонепроницаемости по стандарту Full-Level, аккумулятор на «семёрке» (вероятно, около 7000 мА·ч) и ультразвуковой сканер отпечатков. Интересно, что он предположил отказ от сверхширокоугольного объектива — это шаг в противоположную сторону от OnePlus 13T, который имел дополнительную широкоугольную камеру. Вместо этого ставка делается на минимализм и улучшение качества основных модулей.

OnePlus 15T — потенциально единственный компактный смартфон с плоским экраном и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в первой половине 2026 года. Модель обещает поддержку 100-ваттной проводной и беспроводной зарядок, что ёмко объединяет мощь, размер и удобство в одном гаджете.

В эпоху, когда крупные смартфоны с массивными блоками камер заполонили рынок, OnePlus пытается найти нишу для пользователей, которые хотят удобство небольшой модели без компромиссов в производительности и фотовозможностях. Отказ от ультраширокого объектива и фокус на телеобъектив с перископом — спорный, но смелый выбор: он подчёркивает, что реальные пользователи чаще снимают портреты и удалённые объекты, а не панорамы или макро.





Нужно будет понаблюдать, как такая стратегия сработает в сравнении с конкурентами вроде Samsung Galaxy S26 или Apple iPhone 15, которые не склонны жертвовать количеством камер ради компактности. Но в плане сбалансированности особенностей и аппаратной платформы OnePlus 15T обещает стать удачным выбором для тех, кто ценит практичность и хорошую камеру в небольшом корпусе.