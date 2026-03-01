Roborock представил новый вертикальный поломоечный робот A30 Pro Steam 2.0 с паровой очисткой при 180°C и силой всасывания 25 000 Па. Аппарат уже доступен для предварительного заказа по цене 3 299 юаней (около 480 долларов).

Модель выделяется узким корпусом высотой 12,5 см, что позволяет ей проникать в узкие пространства. Интеллектуальная система с искусственным интеллектом анализирует уровень загрязнений и автоматически регулирует интенсивность уборки. Управление упрощается благодаря системе с двумя направляющими, обеспечивающей плавные движения вперёд, назад и повороты.

A30 Pro Steam 2.0 сочетает трёхступенчатую систему нагрева воды для генерации пара с температурой 180°C, способного справляться с застарелыми пятнами и дезинфекцией. Более щадящий горячий водяной режим действует при 90°C. Робот дополнительно очищает щётку и внутренние каналы паром и оснащён сушкой горячим воздухом при 95°C, предотвращая запахи и влажность.

25 000 Па силы всасывания для удаления пыли, жидкостей и грязи

Аккумулятор 6300 мА·ч с автономностью до 100 минут и площадью уборки до 500 м²

Автоматическая дозировка моющего средства с ресурсом до 30 дней без обслуживания

Щётка антипутанная с зубьями «акулы» для защиты от волос

Приложение Roborock даёт полный контроль с дистанционного управления, отчётами об уборке и мониторингом уровня загрязнений. Новый поломоечный робот явно нацелен на пользователей, которым нужна глубокая и гибкая очистка с минимальными хлопотами.

В сравнении с другими новинками Roborock, такими как пылесос P20 Max с мощностью 35 000 Па и комплексами Z1 Ultra и M1S Ultra с технологией супергидролиза, новая модель предлагает сочетание паровой очистки и мощного всасывания в более доступном формате.



